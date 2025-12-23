総重量763kg、“肥満落下系堕天使”をコンセプトに活動する女性8人組アイドルグループ「びっくえんじぇる」のメンバー、生瀬むぎ（愛称：なまむぎちゃん）さんが膝の療養のため、年末年始の複数イベントの出演を見合わせることが発表されました。



公式Xアカウントによる発表では、「メンバーの生瀬むぎにつきまして、膝の療養および安静が必要と診断されたため、下記のイベントをお休みさせていただくこととなりました。」と報告。







生瀬さんは、12月25日に開催される「Appare! クリスマス」、12月27日の「バブリー革命ライブ」、そして2026年1月2日の「アイドル初夢ライブ 2026 supported by ダイキサウンド」の3つのイベントを欠席することになりました。







1月3日以降のイベント参加については、医師との相談の上、本人の体調を最優先に考慮した上で改めて案内するとしています。







運営側は「ファンの皆さまにはご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪し、「今後ともびっくえんじぇる、ならびに生瀬むぎへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」とファンへのメッセージを添えています。







この投稿に、「なまむぎちゃんお大事に。ゆっくり治して下さいね」「久しぶりに生むぎちゃんのダンス見れるの楽しみにしてたから残念」「膝痛めながらの活動で無理してたのかな」「最高のダンサーの帰還を待ってる」などの声が寄せられています。



