1児の母・ともさかりえ、長身際立つ“シンプルなママコーデ”を披露「かわいいっ大人な魅力〜」「キラキラしてます」
俳優のともさかりえ（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。168センチのスタイルの良さが際立つ“シンプルコーデ”を披露した。
【写真】「すごく素敵に着こなすりえさん」ともさかりえの長身際立つ“シンプルなママコーデ”
ともさかは「クリスマスシーズンだけど相変わらずの地味スタイル みんな身体に気をつけて元気に過ごせますように！」とコメントし、自宅玄関のような場所で撮影した全身ショットをアップしている。
グレーのトップスにダークカラーのパンツ、黒縁メガネ、白いスニーカーを合わせたシンプルな“ママコーデ”で、ともさかの長身が際立つスタイリングとなっていた。
この投稿に、コメント欄には「地味コーデ素敵だけど、地味だろうとキラキラしてます」「りえちゃん、かわいいっ大人な魅力〜」「シンプルですけど、それをすごく素敵に着こなすりえさん」「全然地味じゃない、地味こそおしゃれ」などの反響が寄せられている。
ともさかは2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。
