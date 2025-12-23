韓国歌謡界では２０２６年、ビッグネームのグループが相次いで楽曲リリースを予告し、音楽ファンの関心を引いている。

ＢＴＳは全員が韓国軍の兵役義務を終え、来春に楽曲リリースすることを発表。メンバーらはライブ配信などで「早く（楽曲を）発表したい」と、心待ちにしている様子を見せている。そんな７人の再始動の知らせは、米ビルボードも注目し「ＴＨＥ ＴＯＰ １０ ＷＩＬＤＥＳＴ ＭＵＳＩＣ ＭＯＭＥＮＴＳ ＴＨＡＴ ＤＥＦＩＮＥＤ ＰＯＰ ＣＵＬＴＵＲＥ ＩＮ ２０２５」というタイトルで、軍服務後の完全体での再会にスポットを当てた記事を掲載した。

４人組女性グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫは、今冬予定だった楽曲リリースの計画を来年はじめに変更。米音楽フェスティバル「コーチェラ」ステージを席巻したジェニーとリサ、ブルーノ・マーズとのコラボ曲「ＡＰＴ．」が大ヒットしたロゼ、女優としてのキャリアを積むことに集中したジスと、近年は個人のブランディングを強化していた４人の再会は、より強力なＢＬＡＣＫＰＩＮＫを生み出すだろうと評されているという。来年はデビュー１０周年を迎えるだけに、深みを増した音楽とステージが期待される。

今年５月、３枚目のソロフルアルバムをリリースしたＧ-ＤＲＡＧＯＮは「来年（２６年）は兄弟（ＳＯＬ、Ｄ-ＬＩＴＥ）と帰って来る」と公式的に言及。ＢＩＧＢＡＮＧのデビュー２０周年にグループ活動を行うことを暗示した。

人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）は今年９月に、最年少メンバー・セフンが除隊。今月１３日、１４日には現地でファンミーティングを開催し、来年１月１９日に８枚目のフルアルバム「ＲＥＶＥＲＸＥ」をリリースすることを発表した。また、２０日に開催された「Ｍｅｌｏｎ Ｍｕｓｉｃ Ａｗａｒｄｓ２０２５」では圧巻のステージを披露。ライブ配信の同時接続者が最も多かった瞬間は、ＥＸＯの登場時であったことが明らかになり、変わらぬ人気の高さを証明した。