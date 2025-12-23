¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤«Íè¤¿¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡¡¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¸øÉ½¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤¬¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÌ©Ìó¡×
²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬2025Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡¢ÀèÆüÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÌÁÍ§¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö²Î¼ê³èÆ°60¼þÇ¯¡×¤ò°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¤Ê¤É·ÝÇ½³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÈÈþÀî¤µ¤ó¡£MC¤ÎÀß³ÚÅý¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¿·¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä»£±Æ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¡×¤ÈÂ¨Åú¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬ÌÁÍ§ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡£±é²Î³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ¡¦²Î¤Îº×Åµ2025¡×¡Ê9·î29Æü¡Ë¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÈþÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áµÞî±½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë11·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢12·î¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÈþÀî¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö(14Æü¤Î)Éüµ¢¸ø±é¤ÎÁ°¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¿´ÇÛ¤À¤«¤éÁ°¾è¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¨¤¿¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ÈÈþÀî¤µ¤ó¤Î¿´Ãæ¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¡Ö·û¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·û¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÁ¤¬´Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÈþÀî¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Í¤¨¡¢¹¬¤Á¤ã¤ó¤µ¡¢»ä¤¿¤Á¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ì¤À¤«¤é¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤«Íè¤¿¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤È¡×¤È¡ÖÌ©Ìó¡×¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
