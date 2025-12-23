結婚するにあたって重要なこととして「二人の価値観が共通していること」がよく言われる。これは全くその通りなのだが、この言葉だけだとあまりにもシンプルすぎて、重要性が伝わらないのではなかろうか。“価値観の共通”こそ、相手と交際し、結婚して家庭を持つ上で、何より重要なファクターであると言っても過言ではない。その価値観とはなんなのか、本稿ではもっと具体的に提示していきたい。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】「片付けられた部屋」に価値を見出していない筆者の「仕事が捗る」部屋の様子

部屋がスモーキーマウンテンに

とにかく「価値観」という言葉がざっくりし過ぎており、もっと具体的に言語化し、定義した方がいい。夫婦生活というものは些細なことで破綻することが多いからだ。筆者は結婚13年目であるが、妻とは仲良くしていると思うし「価値観」は合うと思っている。彼女に対して腹が立つことはあまりないし、彼女も私と一緒にいることは、まぁまぁ快適だと思っているだろう。

夫婦関係良好の秘訣は価値観の一致だが…

なぜうまくいっているのか？ その要素が一体なんなのか？ を突き詰めて考えてみると、私と妻の場合、相当重要な要素となっているのが「家の汚さの許容度」であることに行き当たった。妻は言われるのを嫌うだろうが、我々夫婦は色々なものが床に積み上がり、雑然としていて、さらに掃除機すらかけない部屋を良しとしているのだ。

脱いだ靴下などをそこらへんに投げていたり、新聞やら雑誌がその辺に乱雑に積み重なっていることは、多くの男性にとっては一人暮らし時代からの「当たり前の行為」であろう。しかし、こうした行為が、女性にとっては許されざるものであることが多いのだ。

そんな中、我々夫婦は「片づけられた部屋」にあまり価値を見出していない。何しろ、二人揃って日々モノカキ業務に追われていて、忙しい。

そのため、部屋をきれいにすることのプライオリティが極めて低くなっているのである。部屋が汚かろうが仕事ができればいいし、寝られればいいし、メシが食えればいい。そのような割り切りをしているため家はどんどんフィリピンのゴミの山であるスモーキーマウンテン的になっていく。

部屋の汚れ具合の許容範囲――これが、私たち夫婦がうまくやるにあたって大変重要なことである。何か床に置いてあると「決められた場所に置け！」と言いたくなる人と、「ここに置いておいても別に問題はないだろ？」と思う人間は根本的に合わない。

私たちは正直「不便が過剰になったらなんとかする」という感覚でいるため、時々ドッカーンと大掃除をしてモノを捨て、床に積もった埃をキッチンペーパーで拭き取る。掃除機がないので、このようにせざるを得ないのだ。

夫婦で議論を

こうした夫婦間の「耐えられるもののレベル」というものは部屋の汚れ具合以外にも、多岐にわたるが、以下、快適な夫婦生活・家族生活を送るにあたって一致していた方がいい重要な要素を列挙してみた。

（1）行列に耐えられるかどうか――行列を苦にせず、欲しいものや食べたいもの、良い安い商品のためには進んで並ぶ人は一定数存在する。しかし、時間を大事にする人間や、合理的な人間は行列を嫌う。行列に似たものとして、「渋滞」があるが、渋滞に巻き込まれてまで車で休日に観光地に行く価値があるか？ これに対する答えが同じかどうかが、二人の相性の判断材料になる。

（2）家計簿をつけるかどうか――家計簿というものは、とにかくきっちりしている人がつけるものであり、「テキトーでいいじゃーん！ まぁ、ATMからカネが出てくればいいんじゃないの？」のように考える人間からすれば意味不明のもの。家計簿をつけるタイプの人は、お金の使う用途を逐一チェックし、ムダを排除しようとする。しかし、家計簿をつけない人間は、「知らぬが仏」的人生のため、しっかりした考えを持つ人と気が合わない。

（3）ファストフードを食べられるかどうか――基本的にファストフード嫌いの人々は、「四毒抜き」やら「野菜をまずは食べる」などと、食に対して多大なるこだわりを持っている。一方、ファストフードを食べる人間は、とにかくウマいと思うものを安く食えればそれでいいと考える。健康上問題がある、と前者は思うかもしれないが、ファストフードに対して嫌悪感を抱かない人間はとにかくウマくて安ければなんでも食べたいのである。

（4）実家を重視するかどうか――実家というものは夫婦・家族を縛るものである。実家をあまりにも重視する人間は、なにかと「オフクロの喜寿の祝いをしなくてはいけない」や「お歳暮はキチンと贈ろう」などといった発想になる。だが、実家をどうでもいいと思い、自分の家庭だけを考える者は、「お父さん、お母さんだって勝手に生きてるんだから介入しないでいいんじゃない？」と考える。これが合わないと「親を大事にしないのか！」と逆鱗に触れてしまうのである。

（5）「記念日」を大事にするかどうか――これについては、「形式主義」「実利主義」のせめぎ合いが存在する。「スウィートテンダイヤモンド」と言って、結婚10周年で夫が妻にダイヤモンドを贈る慣わしがある。だが、「そんなもん、宝石屋が儲けたいだけだろ？」とロマンも何もないことを言う人間もいる。

さらには、結婚記念日、誕生日など色々と記念日は存在するが、すべてを網羅して特別な日にしようとすれば年間30日ぐらいは特別な日を作れる。それをバカバカしいと思うか、重要だと思うかは夫婦の間で議論すべきだろう。

というわけで、私自身は形式的なものはあまり意味がないと思っているのだが、善き夫婦・家族生活を送るにあたってはこれらの基準を判断材料にしてくださいませ。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部