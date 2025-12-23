巨大メディア再編

米動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス、以下ネトフリ）による、米メディア大手・ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収（買収額は827億ドル＝約13兆円）は、ハリウッド映画の名門スタジオが動画配信企業の傘下に入るという、米メディア業界の大規模再編劇だけにとどまらず、好調な邦画の制作現場に大きな影響を与えることになりそうだ。

【写真を見る】WBJが世に送り出してきた名作の数々

ワーナーの日本法人である「ワーナー ブラザース ジャパン合同会社（以下WBJ）」は、買収の発表を受け、同社が提供している日本国内向けの劇場配給業務を年内いっぱいで終了することを発表した。

「正式発表より前に、米国内では買収の話が浮上していたようで、ワーナーが扱う洋画作品の国内における劇場配給は、2026年から東宝の子会社である東宝東和が担当することが今年の9月に発表されていました。もともとWBJは中途採用の契約社員が目立ち、将来を見据えてプロデューサーなど、それなりの肩書きを与えられている人もいましたが、優秀な社員は早々とほかの会社に転職していました」（映画業界関係者）

WBJは12月15日から23日の9日間、集大成のメモリアルイベントとして、不世出のアクションスター、ブルース・リーの出世作となった「燃えよドラゴン」など13作品を上映する「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」を開催し、その歴史に幕を閉じることに。だが、同社が国内の映画界の活況に果たした貢献は多大だったといえる。

集大成のメモリアルイベント（ワーナー・ブラザースの公式サイトより）

「ワーナーが配給した洋画作品では、80年代に『グレムリン』（84年）、90年代は『ボディーガード』（92年）が大ヒットしました。日本国内でもビジネスが十分に見込めることを悟ったのか、92年5月にワーナーの日本法人が設立されました。初代社長となったのが日本の大学を卒業し、東宝東和にも勤務していたウィリアム・アイアトン氏です。国内の映画会社や、各マスコミ媒体の記者たちにもコネクションがあったことで抜てきされたといいます。ちなみに、ウィリアム社長の次男、ウィル・アイアトン氏は、米大リーグのドジャースで大谷翔平や山本由伸らの通訳を務めていることで知られています」（ベテラン映画担当記者）

アイアトン氏の体制下ではヒット作が相次いだ。まず、3部作で興行収入210億円以上を記録したキアヌ・リーブス（61）主演の「マトリックス」シリーズ。第1作の「ハリー・ポッターと賢者の石」（01年）が、興収203億円を記録するなど大ヒットした「ハリー・ポッター」シリーズ。

ワーナーの功績

日本に絡んだヒット作もある。トム・クルーズ（63）が主演し、渡辺謙（66）がハリウッドデビュー。先日、急逝した原田眞人監督も役者として出演し、興収137億円を記録した「ラスト サムライ」（03年）、クリント・イーストウッド（95）の監督・脚本ならびに、嵐・二宮和也（42）のハリウッドデビュー作で、興収51億円を記録した「硫黄島からの手紙」（06年）などだ。

「アイアトン氏の豊富な人脈を利用して、巧みな宣伝戦略で配給作品をヒットさせ、本国の幹部からも大いに評価されました。そのうち、もともと興味を持っていた映画製作だけでなくマーケティングや配給、デジタル配信を含むホームエンタテインメント、コンシューマー向け製品やビデオゲームなど、日本における幅広い事業を統括します。そして役所広司さん（69）を主演に据えた時代劇『最後の忠臣蔵』（10年）で、邦画製作事業に参入します」（同前）

以後、5作累計で、興収190億円近くを稼いだ、佐藤健（36）主演の「るろうに剣心」シリーズ、いずれも北野武監督（78）作品で、興収14.5億円を記録した「アウトレイジ ビヨンド」（12年）、16億円を記録した「龍三と七人の子分たち」（15年）、小栗旬（42）の主演で人気コミックを実写化した「銀魂」シリーズ、不良漫画を実写化した「東京リベンジャーズ」シリーズなどを世に送り出した。

アイアトン氏は退社後の15年4月、エンタメ企業「アイアトン・エンタテインメント」を設立し、吉本興業や東北新社、スターチャンネルなどとパートナーシップを結んでいるが、WBJではアイアトン氏が去ったあとも、そのノウハウは引き継がれた。

昨年は、人気コミックを実写化した永野芽郁（26）主演の「はたらく細胞」が興収63億円。今年はホラー小説を実写映画化した「近畿地方のある場所について」が15.5億円、人気推理小説を実写化した「爆弾」が26億円を記録し、公開中の人気不良漫画を実写化した水上恒司（26）主演の「ウィンドブレイカー」が最後の邦画配給作品になった。

「邦画界で、長くひとり勝ちの状態にあった東宝は、なかなか企画が通らないことで知られています。一方、東宝と並ぶ老舗の東映、松竹、KADOKAWAは東宝ほど潤沢な製作費を出せません。その点からすると、ワーナーは企画が通りやすく、資金力もある。結果、毎年ではないものの、メガヒット作を生むことになったのです。そのため東宝の幹部は、ワーナーがどんな邦画を配給するのか、その動向を常に気にしていました。ワーナーの邦画配給の取りやめで、東宝も張り合いがなくなってしまうのではないでしょうか。いずれにせよ、邦画の全興行収入は来年以降、かなり落ち込みそうです」（先の映画業界関係者）

制作費に苦しむテレビ局を横目に

そして、ネトフリの巨大化で危惧されているのが、俳優やクリエイター陣の“流出”だという。

「ネトフリはこれまで以上に日本の映画会社・テレビ局にとって“黒船”になりそうです。すでに、木村拓哉（53）主演の人気シリーズ『教場』は、劇場版の前編ともいえる『教場 Reunion』が来年1月1日からネトフリで配信。後編の『教場 Requiem』が2月20日から劇場公開されますが、ネトフリと組むことは木村さんの希望だったそうです」（同）

他にも「るろうに剣心」シリーズの大友啓史監督（59）は、12月19日配信の社交ダンスの世界を描いた映画「10DANCE」でネトフリ作品デビュー。また昨年、ドラマ「地面師たち」を当てた大根仁監督（56）はネトフリと5年間の契約を締結し、シリーズ作品や長編作品などを制作・供給することを発表している。

「特にテレビ各局はコストカットの嵐が吹き荒れているので、今後、キムタクらの大物俳優のみならず、優秀なクリエイターもネトフリにヘッドハンティング、もしくは人材流出することになるのではないでしょうか。ネトフリはこれまで、韓国の作品が多かったのですが、今後は日本でのビジネスを拡大、作品の数を増やすはず。そうなると、これまで以上の役者陣とクリエイター陣が必要になりますから」（同前）

ネトフリの躍進はしばらく続きそうだ。

デイリー新潮編集部