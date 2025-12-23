株式会社バスキュールは2025年12月23日、国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本実験棟に開設した「KIBO宇宙放送局」と横浜市庁舎をライブでつなぐ年越し配信イベント「宇宙の初日の出 2026」を実施すると発表しました。配信は日本時間2025年12月31日23時からで、ISSから見える“日本一早い初日の出”は2026年1月1日0時37分ごろとして紹介しています。

【▲ KIBO宇宙放送局の「宇宙の初日の出 2026」（Credit: バスキュール）】

発表によると、同イベントは横浜市およびGREEN×EXPO 2027協会との共催で実施されます。2025年10月にISSへ届けられた植物の種子「きぼうの種」と、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」を、ISS滞在中のJAXA油井亀美也宇宙飛行士が番組内で紹介する予定です。

配信はKIBO宇宙放送局の公式Xと公式YouTubeチャンネルで無料配信するとしています。番組では、油井宇宙飛行士が船内を案内する「年またぎKIBOツアー」のほか、0時0分0秒に視聴者が一斉にジャンプしてSNS投稿する参加企画（合言葉は「#年越しは宇宙にいました」）や、スクリーンショットで運勢を占う「ぎゃらくじ」などを予定しています。

イベント概要

イベント名：宇宙の初日の出 2026 / THE SPACE SUNRISE LIVE 2026公式サイト： https://kibo.space/ss26/ 日時：2025年12月31日 23:00 〜 2026年1月1日 01:00（予定）配信場所：X（@KIBO_SPACE）、YouTube（@kibo9671）出演：景井ひな、須貝駿貴（QuizKnock）、油井亀美也宇宙飛行士、山崎直子宇宙飛行士 ほか

編集／sorae編集部

