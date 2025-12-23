日本相撲協会が２３日、東京・両国国技館で「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念式典祝賀会」を開いた。

協会幹部、豊昇龍と大の里の両横綱ら幕内力士、協会員らが、松本洋平文科大臣、横審の大島理森委員長（元衆院議長）らを出迎え、約８００人が大相撲の節目に立ち合った。

春日山親方（元関脇勢）による１００周年記念甚句披露で開演。続く１００周年記念映像では大相撲の歴史と各時代の力士、協会の働きが紹介された。最後は協会を去った貴乃花、若乃花、朝青龍、白鵬らを含む歴代横綱の現役時代の姿が映され、現役の豊昇龍と大の里へとつながる編集となった。

挨拶に立った八角理事長（元横綱北勝海）は、太平洋戦争らの困難に向き合った先人、支援を受けた周囲、好角家への感謝を述べた。そして「我々は大相撲の神事性や伝統文化性、様式美を今の姿のまま守り育てていくため、次の１００年に向けて更なる精進を重ねてまいります」と決意を口にした。

元協会員では、時津風元理事長で元大関豊山の内田勝男氏、武蔵川元理事長で元横綱三重ノ海の石山五郎氏、元出羽海親方で元関脇鷲羽山の石田佳員氏、タレントのＫＯＮＩＳＨＩＫＩらが姿を見せた。高市早苗内閣総理大臣、東京都の小池百合子知事の祝辞が紹介された。