JR西日本と神戸ルミナリエ組織委員会は、第31回神戸ルミナリエにおいてコラボレーション企画を実施すると発表しました。今回の目玉は、各日1組限定の「点灯体験」と、長距離列車列車「WEST EXPRESS 銀河」を利用した車中泊プラン。「tabiwa by WESTER」や「tabiwa トラベル」にて2025年12月23日より発売します。

スイッチ押したら22万球ピカーッ！神になれる点灯体験

有料エリアにある約22万球のイルミネーションを、あなたの手で点灯できる特別な体験プランが登場しました。各日1組（5名まで）限定で販売され、点灯後は一般開放が始まる前の有料エリアを最大約30分間、貸し切りで楽しむことができます。

実施日程は2026年1月31日(土)〜2月8日(日)までの各日。場所はメリケンパーク会場です。各日3日前まで「tabiwa by WESTER」の「神戸ルミナリエ点灯体験」販売ページで申込を受け付けますが、所定枚数に達し次第終了となります。

銀河で寝て起きたら琵琶湖！？贅沢すぎる車中泊プラン爆誕

京都駅から「WEST EXPRESS 銀河」に乗車し、神戸ルミナリエを満喫した後に車中泊で琵琶湖を一周して京都へ戻るという、ユニークな旅行商品も発売。車内には神戸ルミナリエに関連した装飾が施されるほか、夜から朝にかけて琵琶湖を一周するルート設定となっています。

出発日は2026年1月31日(土)。行程は、17時55分頃に京都駅を出発し、元町駅に19時頃到着。その後フリータイムでルミナリエを鑑賞し、22時頃に神戸駅から再度乗車します。その後は夜行運転で琵琶湖方面へ向かい、翌朝8時10分頃に京都駅へ到着します。

定員は約90名で先着順。「tabiwa トラベル」内の「鉄道ファンの宝箱」ページで申込を受け付けています。なお、2025年12月25日(木)〜2026年1月5日(月)の間はWEB予約販売停止期間となるため注意が必要です。

「神戸ルミナリエ×JR西日本 コラボ企画」概要

▼神戸ルミナリエ点灯体験

実施日程：2026年1月31日(土)〜2月8日(日)の各日

場所：メリケンパーク会場

内容：有料エリア（約22万球）の点灯操作、点灯後の貸切鑑賞（最大約30分）

定員：各日1組（5名まで）

発売：2025年12月23日(火)頃から「tabiwa by WESTER」にて

▼「神戸ルミナリエ」×「WEST EXPRESS 銀河」

出発日：2026年1月31日(土)

行程：京都（17:55頃発）⇒元町（19:00頃着・フリータイム）⇒神戸（22:00頃発）⇒（車中泊・琵琶湖一周）⇒京都（翌8:10頃着）

定員：約90名（先着順）

発売日時：2025年12月23日(火)13:00より

発売場所：tabiwa トラベル「鉄道ファンの宝箱」ページ（WEB限定）

※2025/12/25〜2026/1/5は予約販売停止

▼第31回神戸ルミナリエ有料エリア特別鑑賞券（前売券）

発売期間：2026年2月7日(土)まで

金額：平日500円、土日750円

発売方法：tabiwa by WESTER、KANSAI MaaS

2026年の冬は、特別なライトアップ体験や夜行列車での旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

