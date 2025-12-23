リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2025年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、アニメの場合は、2025年に日本で劇場公開・放送・配信されたアニメーションから、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第3回の選者は、書評家・ライターのタニグチリウイチ。（編集部）

参考：宮粼駿、押井守、庵野秀明ら 相次ぐ名作アニメリバイバル＆再評価の歴史とは？

1. 『ホウセンカ』2. 『トリツカレ男』3. 『果てしなきスカーレット』4. 『ChaO』5. 『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』6. 映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』7. 『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった!?） ネクストシャイン！』8. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』9. 『無名の人生』10. 『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』

2025年は、オリジナリティがあり挑戦的な国内アニメ映画が多く生まれた年だった。TVアニメや配信のアニメにも揃って日本SF大賞の候補作入りした『アポカリプスホテル』や『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のように注目の作品がいくつもあったが、すべてを観切れていないこととアニメ映画から広く作品を紹介したい意図もあり、リストから除外させてもらった。

一番観た映画をランキングの第1位に挙げるのが態度として正しいが、映画とは何かにまで踏み込む必要のある作品であったため、ここはオーソドックスに木下麦監督のオリジナル作品『ホウセンカ』を第1位とする。無期懲役囚の老人が、喋るホウセンカと会話するというアニメだからこそ成り立つシチュエーションを作り出したところに、アニメ映画として新しい世界を創造したいという意欲を感じた。此元和津也の脚本も、世間に顔向けできないヤクザが、それでも守りたいものに人生を捧げる心情の哀切を浮かび上がらせた。

第2位は髙橋渉監督の『トリツカレ男』。このところ『窓ぎわのトットちゃん』『化け猫あんずちゃん』『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』と得意のTVシリーズから離れたアニメ映画をたて続けに送り出しているシンエイ動画の作品で、いしいしんじの原作が持つテイストを崩すことなくシナリオ化し、荒川眞嗣による絵本のようなデザインのキャラクターと世界観で描いて独自性を見せた。漫画原作ではない知名度の不足を作品の力で埋めて評価を得たところも、アニメ映画の未来に明るく嬉しい現象だった。

第3位の細田守監督『果てしなきスカーレット』は、『時をかける少女』から『竜とそばかすの姫』まで積み重ねてきたイメージを、ルック的にも世界観的にも覆しに来た作品だった。冒険活劇を描いてきた宮粼駿監督が、『もののけ姫』で泥臭く苛烈な世界を描いて大飛躍を遂げた例に倣う挑戦として評価したいが、見せたいものではなく見たいものを見たがる日本の観客には届かなかった。先入観のない海外なら、シェイクスピアに題材を取ったストーリーと3DCGによる大軍勢の戦い、そして平和を求めるテーマ性が響いて大逆転もあり得る。

第4位も、オリジナル作品という挑戦を評価して青木康浩監督『ChaO』を挙げたい。あの『マインド・ゲーム』を制作したSTUDIO4℃ならではの極端にデザインされたキャラクターや動きに慣れない人は違和感を覚えたかもしれないが、『トリツカレ男』と同様に大人が観て楽しいファンタジーとして必要なルックだった。ヒロインの人魚から少女へのメタモルフォーゼも、海上でのバトルもアニメならではのもの。新しい表現への挑戦を経て鍛えられたアニメーターが将来、何を生み出すのかに期待が膨らむ。

第5位の宇田剛之介総監督『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』は、開拓精神に溢れたオリジナル作品である上に、TVシリーズの続きを映画で見せるというファンが喜ぶしかない企画だった。TVでは存在が謎めいていた山田たえに「伝説」である理由をつけ、声を演じる三石琴乃の強さが滲む演技とともに絶対的ヒロインとしての地位を与えた。こうした作品の成功がTVでのオリジナル指向を高め、映画へと反映されれば日本のアニメの豊穣さも増していくだろう。

一番観た作品をここで第6位として挙げる。TVシリーズの続きという意味で『ゾンサガ』と同じ立ち位置の辻本貴則監督による映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』だ。6つのラップチームによるバトルを楽しむだけと言えば言えるが、勝ち負けをスマホからの投票で決めて即座に展開に反映させるインタラクション性は、リニアな映画にゲームのような分岐を与え、推しの勝利を見極め配信される画像を集めたいという心理に働きかけてリピーターを誘った。結局、すべてのチームと中王区が勝つエンディングと、中王区の画像欲しさに17回観て合歓の愛らしさに溺れた。やはり第1位でも良かったか？

第7位は上映館が少ないなか内容の面白さで満席が続出した内沼菜摘監督『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった!?） ネクストシャイン！』。ライトノベルの原作第4巻を第12話まで放送のTVシリーズから間を置かず描きたい意識から第17話まで作り上げ、未放送分として先行上映した形式から「映画」かは迷うところ。ただ、それを言うなら『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』も長い原作の切り取りで、漫画の力も借りていることを思うと、小説からアニメへと変換してパワーを増した『わたなれ』を推すのが妥当だろう。

その流れで、第8位は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を挙げる。原作でもまとまりのある部分を抜き出し、藤本タツキが描くスタイリッシュだったが雑然として暴力的な漫画のファンには違和感もあったTVシリーズの中山竜監督から、吉原達矢監督へと替えてデンジとレゼとの甘やかで残酷な交流を描き、とてつもないアクションを見せきった。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』と似た位置づけのアニメ映画として評価できる。

第9位は『無名の人生』。鈴木竜也監督がひとりで描ききったという映像は決してハイクオリティとは言えないが、ひとりの人間が生まれ育って都会に出て、苦汁を舐めつつ日々を送っていった果てに訪れる宇宙スケールのフィナーレは、感動とともにセンス・オブ・ワンダーをもたらした。インディペンデントから生まれた鬼気迫る才能と作品だ。

第10位は久慈悟郎監督『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』。長大な原作の漫画をギュッと圧縮しつつ、戦争の現場の苛烈さを可愛らしいキャラで描いて依頼に繋げる役割を果たした。

海外作品を混ぜれば『Flow』や『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』『ズートピア2』が上位に並ぶため除外。とはいえ、ディズニーやピクサーとは違う出自やテイストながら一般性を持つ海外作品が、2026年1月30日公開の『マーズ・エクスプレス』など増える一方。韓国作品『Your Letter』のような新海誠監督の系譜にある作品も生まれてきており、ランキングに載せるかはともかく観ることに分け隔てはできない状況だ。

漫画原作のアニメ映画がとりわけ興行的に盛り上がる日本が、今後もアニメ作りのトップランナーで居続けるためにも、オリジナルが企画され観客が受け入れるサイクルを途絶えさせてはいけない。ランキングにはそうした思いを反映させた。（文＝タニグチリウイチ）