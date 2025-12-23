東京株式（大引け）＝１０円高と小幅に３日続伸、円高警戒も銀行株など買われる 東京株式（大引け）＝１０円高と小幅に３日続伸、円高警戒も銀行株など買われる

２３日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に３日続伸。円高進行が警戒されたが、様子見姿勢が強まるなか銀行株などが買われ底堅く推移した。



大引けの日経平均株価は前日比１０円４８銭高の５万０４１２円８７銭。プライム市場の売買高概算は１８億８８２万株。売買代金概算は４兆１３７４億円となった。値上がり銘柄数は１２１７と全体の約７５％、値下がり銘柄数は３４５、変わらずは４３銘柄だった。



前日の米国市場では、ＮＹダウは２２７ドル高と上昇し、為替は１ドル＝１５６円台へ円高が進行した。これを受けた東京市場では、日経平均株価は小幅安でスタートしたが、下値には買いが流入し売り一巡後はプラス圏に浮上。一時は１４０円を超える上昇となった。ただ、クリスマスを前に休みを取っている海外投資家も多く市場参加者が限られるなか、様子見姿勢も強く日経平均株価は後場に入ってからは小幅安での一進一退状態が続いた。為替市場では、午後２時過ぎには一時１５５円９０銭台まで円高が進んだことから、ハイテク株や自動車株などに軟調な銘柄も目立ったが、銀行株などに買いが流入し東証プライムの７割の銘柄は値を上げた。結局、日経平均株価は大引けにかけ値を上げ小幅高で取引を終えた。



個別銘柄では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が高く、フジクラ<5803.T>や東京電力ホールディングス<9501.T>が堅調。サンリオ<8136.T>やソニーグループ<6758.T>、武田薬品工業<4502.T>が値を上げた。東京海上ホールディングス<8766.T>やゆうちょ銀行<7182.T>が上昇した。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、アドバンテスト<6857.T>が安く、ディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>も軟調。トヨタ自動車<7203.T>やファナック<6954.T>、三菱商事<8058.T>が値を下げた。ファーストリテイリング<9983.T>や住友電気工業<5802.T>も下落した。



出所：MINKABU PRESS