株式会社Truesight Japanは12月17日（水）、AIレタッチアプリ「Evoto AI」バージョン6.2を公開した。

Evote AIは、人物写真のレタッチに特化した写真編集アプリ。AIによる髪ツヤ補正やシワ消しなど多岐にわたる目的別機能の搭載と、枚数ベースのプリペイドチケット式課金プランが特徴。

バージョン6.2では新機能としてペット（動物）向けの編集機能を追加した。具体的にはペットのリードやほつれ毛の除去、目の明るさ補正、キャッチライトの追加、ペットフォト向け色補正マスクなどが新たに利用できるようになった。

そのほかの新機能としては「手指を細くする補正」、「顎の形補正」、「肉割れ線（ストレッチマーク）補正」を追加。自動選択機能「AIセレクト」では人物ごとの写真ソートやシーンごとのグループ化が可能になったほか、カスタム背景データ容量が10MBから20MBに増加、ライブラリ内でオリジナル画像と仮想コピーのフィルタリングが行なえるようになった。

ペット専用レタッチ機能を追加

手指を細くする補正

顎の形補正

ストレッチマーク補正