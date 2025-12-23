

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57989.47 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54413.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53968.96 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52786.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52016.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51284.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51159.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50553.13 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)



50412.87 ★日経平均株価23日終値



49948.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49941.92 均衡表雲上限(日足)

49885.74 均衡表転換線(日足)

49821.39 25日移動平均線

49703.26 6日移動平均線

49681.50 均衡表基準線(日足)

49533.28 13週移動平均線

49089.64 ボリンジャー:-1σ(25日)

48357.90 ボリンジャー:-2σ(25日)

48273.86 75日移動平均線

47906.70 ボリンジャー:-1σ(13週)

47626.15 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

46280.12 ボリンジャー:-2σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

45927.94 26週移動平均線

44653.53 ボリンジャー:-3σ(13週)

42109.64 200日移動平均線

41907.43 ボリンジャー:-1σ(26週)

37886.92 ボリンジャー:-2σ(26週)

37276.13 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33866.41 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 58.93(前日39.99)

ST.Slow(9日) 40.84(前日25.53)



ST.Fast(13週) 71.20(前日71.15)

ST.Slow(13週) 73.84(前日73.83)



［2025年12月23日］



株探ニュース

