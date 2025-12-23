　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57989.47　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54413.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53968.96　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52786.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52016.62　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51284.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51159.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50553.13　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)

50412.87　　★日経平均株価23日終値

49948.45　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49941.92　　均衡表雲上限(日足)
49885.74　　均衡表転換線(日足)
49821.39　　25日移動平均線
49703.26　　6日移動平均線
49681.50　　均衡表基準線(日足)
49533.28　　13週移動平均線
49089.64　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48357.90　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48273.86　　75日移動平均線
47906.70　　ボリンジャー:-1σ(13週)
47626.15　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
46280.12　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
45927.94　　26週移動平均線
44653.53　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42109.64　　200日移動平均線
41907.43　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37886.92　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37276.13　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33866.41　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　58.93(前日39.99)
ST.Slow(9日)　　40.84(前日25.53)

ST.Fast(13週)　 71.20(前日71.15)
ST.Slow(13週)　 73.84(前日73.83)

［2025年12月23日］

