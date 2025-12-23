【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
57989.47 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54413.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53968.96 ボリンジャー:＋2σ(26週)
52786.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52016.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51284.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51159.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50553.13 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09 均衡表転換線(週足)
50412.87 ★日経平均株価23日終値
49948.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)
49941.92 均衡表雲上限(日足)
49885.74 均衡表転換線(日足)
49821.39 25日移動平均線
49703.26 6日移動平均線
49681.50 均衡表基準線(日足)
49533.28 13週移動平均線
49089.64 ボリンジャー:-1σ(25日)
48357.90 ボリンジャー:-2σ(25日)
48273.86 75日移動平均線
47906.70 ボリンジャー:-1σ(13週)
47626.15 ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02 均衡表雲下限(日足)
46280.12 ボリンジャー:-2σ(13週)
45962.89 均衡表基準線(週足)
45927.94 26週移動平均線
44653.53 ボリンジャー:-3σ(13週)
42109.64 200日移動平均線
41907.43 ボリンジャー:-1σ(26週)
37886.92 ボリンジャー:-2σ(26週)
37276.13 均衡表雲上限(週足)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
33866.41 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 58.93(前日39.99)
ST.Slow(9日) 40.84(前日25.53)
ST.Fast(13週) 71.20(前日71.15)
ST.Slow(13週) 73.84(前日73.83)
［2025年12月23日］
