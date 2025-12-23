石破茂前首相が12月19日、自身のXを更新し、12月3日に投稿していた《赤羽に伺いました。詳細は後日お伝えします。》の答え合わせをし、話題になっている。

3日の投稿では「千円程度でべろべろになるまで飲める」酒場、いわゆる“せんべろ”で有名な東京・赤羽の立ち飲み店「いこい本店」で酒を楽しむ自身の写真とほろ酔い気味で微笑むショットの2枚を公開していただけだった。

石破氏は19日の投稿で、《先日の赤羽は、こちら「ホンネ喫茶 永田町」の収録で神田愛花さんとご一緒でした。フジテレビ系列12月23日（火）19時〜21時54分放送予定です。》と、自らが出演する番組を告知し、フリーアナウンサーの神田愛花と、座って“サシ飲み”するショットを公開した。

3日の投稿では、投稿された写真が物議を醸していた。石破氏が立ち飲み店のカウンターで。椅子に座っていたからだ。

この投稿に当時、Xでは

《そのイスどっから持ってきた!!!!》

《立ち飲み屋で座って飲む 横暴な客だな》

《赤羽のいこいは生粋の立ち飲み屋 椅子持ち込んだんか?元総理が文化軽んじたんか?》

などと、立ち飲み愛好家などからツッコミが相次いでいた。

当時、いこい本店に電話で話を聞くと「いまはあまりお伝えできないのですが、貸し切りでしたので、ほかのお客さまはいない状態でした」と明かし、事前に椅子に座ることは店側も了承していたとのことだった。そして「細かい内容は、テレビが出た後にしてくださいと言われているので、申し訳ありません」と、それ以上聞くことはできなかった。

また、石破氏の事務所も「テレビ局の情報解禁前ですので、いまはこちらからはお話しできません。すみません」という回答で、テレビ放送のロケだったことだけはわかっていた。

23日夜に放送されるこの番組は、加藤浩次と石田健がMCを務め、政治家や文化人、芸能人らとともに、時事ニュースや日本の課題を本音で語りつくすとものだいう。

政治担当記者が言う。

「政治家のゲストは自民党の河野太郎氏、大空幸星（こうき）氏、立憲民主党の渡辺周氏、塩村あやか氏、日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事、参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の北村晴男氏、チームみらいの安野貴博党首となっていますが、石破氏はスペシャルゲストだそうで、神田さんが、大役を終えたいまだからこそ語れる本音に迫るそうです。

それにしても、立ち飲み店でわざわざ座って飲んでは、風情が伝わらない気が……。とはいえ、放送では立ち飲みシーンが流れる可能性もあるので、楽しみです」

はたして、石破氏の“立ち飲み”シーンは流れるのだろうか。