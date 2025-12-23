¡Úµð¿Í¡ÛÃæ»³ÎéÅÔ¡¡³°Ìî¼éÈ÷»ÅÍÍ¤Îà²¬ËÜ¥â¥Ç¥ëá¥°¥é¥Ö¤òÈäÏª¡Ö¤³¤ì¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æà²¬ËÜ¥â¥Ç¥ëá¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¿·Ä´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¶ÚÆùÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Î£±¤Ä¤Ë·Ç¤²¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏÃæ¤ÎÃæ»³¡£¡Ö²ó¿ô¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤µ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢´û¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÈ¾¿È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤â¾Ò²ð¡£¿·ÉÊ¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¤¤Ä¤¯¤ê¡£¡ÖµåºÝ¤È¤«¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥í¡¼¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£µ¨¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë³°Ìî¼éÈ÷¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÁêËÀ¤À¡£
¡¡ÇÛ¿§¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¿¼¹È¿§¤ò»Ø¤·¿§¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£±ï¤Ë¤Ï¶â¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¤Ë¡Ø¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸·¿¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¿§¤Þ¤Ç°ì½ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦°ã¤¦¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£