メーガン妃＆ヘンリー王子、Netflixでラブコメ映画製作 アーチー王子＆リリベット王女の未公開写真も披露
メーガン妃とヘンリー王子が、Netflixでラブコメ映画を製作することを発表した。さらに、毎年恒例のクリスマスメッセージとともに、アーチー王子とリリベット王女が写る、ほほえましい未公開写真も公開された。
【写真】抱き合うヘンリー王子とアーチー王子＆額を寄せ合うリリベット王女とメーガン妃
Deadlineによると、Netflixとファーストルック契約を結んでいる夫妻が手掛けるのは、ジャスミン・ギロリーによる小説『The Wedding Date（原題）』を原作としたラブコメ映画。原作は、ElleやHarper’s Bazaarなど各誌でベストセラーに選ばれた小説で、続編も出版されている。
ロマンスを信じられないキャリア志向の政治戦略家をヒロインに、エレベーターで偶然出会った男女が恋人同士を装って結婚式に出席し、「愛は思いがけない時に現れる」と気付く物語だそう。脚本を手掛けるのは、『ガールズ・トリップ』（2017）で知られるトレーシー・オリバー。監督やキャスト、配信予定日などの詳細は、今後明らかになる見込みだ。
この発表から数日後の日本時間12月20日、クリスマスを控えたメーガン妃はインスタグラムを更新。「ハッピー・ホリデー！ 私たち家族から皆さまへ」と綴り、毎年恒例のクリスマスメッセージをシェアするとともに、6歳のアーチー王子と4歳のリリベット王女が写るレアな家族写真を披露した。
緑豊かな庭園で撮影された写真には、おそろいの白いシャツとネイビーのパンツを着たヘンリー王子とアーチー王子が抱き合う姿と、その隣で額を寄せ合うリリベット王女とメーガン妃の姿が収められている。子どもたちの表情は見えないものの、楽しそうな雰囲気が伝わってくる。
なお夫妻はこの度、英王室離脱後に立ち上げた慈善団体、アーチウェル財団の設立5年を記念して、アーチウェル・フィランソロピーズと名称を変更することを発表した。この変更により「夫妻と子どもたちは、家族として世界的な慈善活動を拡大することが出来る」という。今後は夫妻の慈善活動に、アーチー王子とリリベット王女も参加するようだ。
メーガン妃は今年、Netflixでおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』の配信、ライフスタイルブランド「As Ever」の本格始動に加え、『SUITS／スーツ』以来8年ぶりに俳優業に復帰するなど、飛躍の1年に。またヘンリー王子も、確執が伝えられた父チャールズ国王と1年半ぶりに再会を果たすなど、変化の年となった。夫妻は2026年に備え、着々と準備を進めているようだ。
