SoftBank ウインターカップ2025

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」が23日、都内の2会場で開幕した。京王アリーナTOKYOで行われた女子1回戦では、4年連続7回目の出場となる鵬学園（石川）が2年連続3回目出場の矢板中央（栃木）に81-89で惜敗した。昨年、初のベスト8進出に貢献した主将の山本弥音（みお・3年）が37得点と大爆発も、右足首の怪我に泣いた。

表情を崩すことなく、淡々とリングを射貫いた。いきなり連続得点を許し、ペースを握られた鵬学園だったが、主将・山本が内からも外からも得点を量産。「前半は強く行けた。留学生にもビビらないで打てた」。2、3人に囲まれてもお構いなしにレイアップを沈めれば、引きつけたディフェンスをあざ笑うかのように外にパスを通し、3点シュートを演出した。

50-42とリードして後半へ。当然、前半だけで28得点の山本へのマークはきつくなる。身長183センチの留学生も含めたダブルチームで止められる場面も。チームもリバウンドで圧倒する矢板中央に最大17点あった点差を逆転された。悪夢が起きたのは70-75の第4クォーター残り7分20秒。フル出場中だった山本が2点シュートを決めた直後に右足首を痛め、苦悶の表情でベンチに退いた。

「なんで今……」

エースとして、苦しい流れを自分が変えたかった。もどかしさが募る。「でも、もう今がラスト。絶対やらなきゃいけない」。靴を脱ぎ、氷嚢を当てて治療。テーピングをガチガチに巻き、76-85となった残り4分12秒にコートに戻った。「流れを変えて、絶対追い抜こう」。何度もリバウンドに跳び、3点シュートを狙ったが、最後の最後でリングに嫌われた。

試合後には気丈に審判団にお礼

両軍最多の37得点に加え、8リバウンド、2アシスト。29本のシュートを放ち、16本を成功させた。それでも「自分が決め切れないところがあって、そこから流れが悪くなってしまった」と悔やむ。試合終了を告げるブザーが鳴ると、すぐさま審判団の元に向かい、気丈にお礼。しかし、声援を送ってくれたスタンドに向かって「ありがとうございました！」と感謝した時、抑えてきた涙があふれ出た。

昨年は2年生ながら主力として初のベスト8進出に貢献。準々決勝でも、3連覇を果たした京都精華学園相手に3点差の好ゲームを演じた。今年は主将を任され、「プレーでもしっかり引っ張っていきながら、周りにしっかり声をかけて雰囲気を良くすることを一番大事にしてきた」。惜しくも敗れてしまったが、ずっと心がけてきたことは徹底できたと胸を張る。

8月には中国・内モンゴル自治区で開催された「第33回 日・韓・中ジュニア交流競技会」のU18日本代表に選出された。日本ではなかなか対戦することがない高さやフィジカルの選手と対峙。「ドライブに行った時にカットされたりはあったが、しっかりジャンプシュートに切り替えたり、ヘジテーションンなどをしてしっかり打てた。海外でも自分のプレーは通用すると思った」と自信を得た。

高校バスケは終わってしまったが、今後も大学に進学して競技を続ける。目標はWリーグ、そしてフル代表だ。流した悔し涙を、きっと強さに変えてみせる。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）