手仕事の魅力を再発見！リビングデザインセンターOZONE「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」

リビングデザインセンターOZONEは、地域に息づく手仕事や工芸を紹介するイベント「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」を2026年3月24日(火)まで開催しています。

「Japan made」をテーマに、methodの山田遊氏をディレクターに迎え、日本のものづくりの魅力や背景にあるストーリーを紐解くイベントです。

リビングデザインセンターOZONE「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」

開催期間：2025年12月11日(木)〜2026年3月24日(火)

会場：リビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7F）

ディレクター：山田遊（method）

休館日：水曜日（祝日を除く）、冬期休館（2025年12月27日〜2026年1月3日）、2026年2月15日(日)

入場料：無料

リビングデザインセンターOZONEにて、日本の手仕事や工芸に焦点を当てた冬の特別企画がスタート。

元IDEE SHOPのバイヤーであり、国内外の店舗プロデュースを手掛けるmethodの山田遊氏がディレクションを担当し、展示やトークイベント、ワークショップなど多彩なコンテンツを展開します。

暮らしが多様化する現代において、「くつろぐ・味わう・整える」をキーワードに、新たな共感と発見をもたらす「Japan made」の逸品たちが集結。

職人の手から生み出される「もの」のあたたかみや、その背景にある技術と経験、つくり手の思いを深く味わえる内容です。

つくり手の「手」展 ―その手が語るストーリー―

会期：2025年12月11日(木)〜2026年2月3日(火)

会場：3Fエントランス（12/11〜12/26）、6Fパークサイドスクエア（1/4〜2/3）

参加企業：Kitani 東京ショールーム／瀬尾製作所展示室 SEO TOKYO SHOWROOM／関家具 ATELIER MOKUBA 新宿ギャラリー／ARUNAi 東京ショールーム／SWANTILE東京ショールーム／浜本工芸 東京ショールーム／ムラコシ精工 新宿ショールーム

職人の「手」に着目し、ものが生まれる現場を紹介する企画展。

椅子張りや金属加工、家具の塗装など、普段は見ることのできない制作工程の「手」に焦点を当てた映像や画像、制作途中のプロセス品などが展示されます。

緻密で奥深い日本の伝統技術と、つくり手の情熱や思いを「手」を通して体感できる展示です。

暮らすモノと選ぶモノ展

会期：2026年1月4日(日)〜2026年3月24日(火)

年明けからは、暮らしを彩る道具や家具を紹介する「暮らすモノと選ぶモノ展」がスタート。

長く愛用できる道具や、日々の生活を豊かにするアイテムが紹介され、自分だけの「冬のしつらえ」を見つけるきっかけとなります。

このほか、期間中は職人と行うワークショップやトークイベントも随時開催され、手仕事の魅力を多角的に体験可能です。

日本のものづくりを支える職人たちの技と心に触れ、豊かな暮らしのヒントを持ち帰ることができる貴重な機会。

リビングデザインセンターOZONE「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」の紹介でした。

