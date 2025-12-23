今日23日(火)、気象庁は来年1月〜3月の3か月予報を発表。北日本の平均気温は平年並みか高いものの、東日本や西日本、沖縄・奄美はほぼ平年並みの予想。冬らしい、厳しい寒さとなりそう。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥する日が多い見込み。引き続き、火の元や感染症にご注意を。

1月〜3月の天候の特徴

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋赤道域の海面水温は、中部から東部の低い状態が次第に解消しますが、西部は高い状態が続く見込みです。一方、インド洋では海面水温が低い状態が続く見込みです。このため、積乱雲の発生はインドネシアからフィリピン付近にかけて多いでしょう。





上空の偏西風はユーラシア大陸東部で北に蛇行し、日本付近では南に蛇行するもののおおむね平年の位置を流れる見込みです。シベリア高気圧は北東側で弱く、南東側への張り出しがやや強い時期があるでしょう。これらのことから、フィリピン付近に向かって北寄りの季節風が強く、西日本と沖縄・奄美では冬型の気圧配置が強まる時期がありそうです。東日本太平洋側、西日本、沖縄・奄美を中心に、低気圧の影響を受けにくいでしょう。一方で北日本を中心に、冬型の気圧配置が長続きしないため、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

1月〜3月の天候

1月から3月にかけて、北・東日本の日本海側の降水量および降雪量はほぼ平年並みとなるでしょう。日本海の海面水温は平年より高く、そこに大陸からの強い寒気が流れ込むと大雪になる恐れがあります。



一方で、太平洋側は1月と2月は低気圧の影響を受けにくく、晴れて空気の乾燥する日が多くなりそうです。引き続き、火の元やインフルエンザなどの感染症に注意が必要です。3月になると天気は周期的に変わる見込みですが、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。



沖縄・奄美は期間を通して、平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。

1月〜3月の平均気温

1月と2月は全国的に冬らしい寒さとなりそうです。特に沖縄・奄美では1月の気温が平年並みか平年より低くなる見込みです。これからが一年の中で一番寒い時期になるため、体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。3月になると北日本で高く、東日本で平年並みか高くなる予想で、早い春の訪れとなりそうです。積雪の多い地域では雪解けが進むため、なだれや融雪災害に注意が必要です。



また、今月2日に日本気象協会が発表した春の花粉飛散予測によると、スギ花粉は例年並みの時期に飛び始める見込みとなっています。スギ花粉は、飛散開始と認められる前からわずかな量が飛び始めますので、花粉対策は早めに始めると良さそうです。



北日本:北海道・東北

東日本:北陸・関東甲信・東海

西日本:近畿〜九州