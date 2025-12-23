東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」をデザインした新しいグッズが登場。

ミッキーマウスへ贈るハートのケーキに、さくらんぼを飾るミニーマウスのアートが魅力。

大人かわいい世界観が詰まった、注目のラインナップを紹介します。

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」グッズ

発売日：2026年2月5日

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「エンポリオ」

※パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

※状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります。

ミニーマウスがミッキーマウスへ贈るハートのケーキに、さくらんぼを飾る姿がデザインされたグッズが登場。

「大人かわいい」をテーマに、落ち着きがありつつもキュートなアイテムが展開されます。

カチューシャやスカーフなどのファッション小物は、コーディネートのアクセントとして活躍。

いつもの装いにプラスするだけで、パーク気分が高まります。

リップエッセンスなどのコスメ雑貨も充実。

毎日のお出かけの準備を、楽しく演出するアイテムが揃っています。

カチューシャ

価格：2,400円

さくらんぼのモチーフが目を引くカチューシャ。

仕上げのワンポイントとして取り入れれば、大人かわいいパークコーデの完成。

キャップ

価格：3,200円

落ち着いた色合いで普段使いもしやすいキャップ。

さりげない刺繍デザインがポイント。

日差しの強い日のパークファッションにも最適。

ファッション用グラス

価格：2,600円

ピンクのハート形フレームが印象的なファッション用グラス。

さくらんぼのアートとともに、写真映え間違いなしのコーディネートを楽しめます。

ネックレス

価格：2,000円

首元でキラリと輝くネックレス。

主張しすぎないミニーマウスのデザインが魅力。

デイリーユースにもぴったりなアクセサリー。

スカーフ

価格：2,200円

コーディネートに華やかさをプラスする、万能なスカーフ。

バッグの持ち手に巻いたり、首元のアクセントにしたりと、様々なアレンジが可能。

靴下

価格：1,200円

サイズ：22-25cm

足元のおしゃれも抜かりなく楽しめるソックス。

スニーカーやサンダルと合わせて、チラ見せコーデを楽しみたい一足。

パーカー

価格：5,000円

サイズ：M、L

ゆったりとしたシルエットで着心地抜群のパーカー。

インパクトのあるバックプリントと、胸元のワンポイントに注目。

Tシャツ

価格：2,900円

サイズ：S、M、L、LL

SからLLまで選べる、豊富なサイズ展開が嬉しいTシャツ。

カジュアルスタイルの定番として、一枚は持っておきたいアイテム。

スマートフォンアクセサリーストラップ付

価格：2,800円

トレンドのストラップが付いたスマートフォンアクセサリー。

肩掛けスタイルで持ち運びもスムーズ。

ファッションの一部として楽しめるグッズ。

ストラップ

価格：1,200円

手持ちのバッグやポーチを簡単にアレンジできるストラップ。

お気に入りのアイテムを、ミニーマウスのデザインでかわいくデコレーション。

ぬいぐるみチャームセット

価格：4,000円

ころんとしたフォルムがかわいらしい、ぬいぐるみのチャームセット。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をペアでつけたり、大切な人とシェアするのもおすすめ。

トートバッグ

価格：3,900円

収納力抜群で、パーク内はもちろん普段使いにも重宝するトートバッグ。

さくらんぼとミニーマウスのアートが大きくデザインされ、視線を集めること間違いなし。

きんちゃく

価格：1,500円

バッグの中の整理整頓に活躍するきんちゃく。

コスメやモバイルバッテリーなど、散らばりやすい小物をかわいく収納。

ミニタオルセット

価格：1,700円

何枚あっても困らない、使い勝手の良いミニタオルのセット。

その日の気分で使い分けたり、お土産として配るのにも最適。

コームミラー付

価格：2,500円

身だしなみチェックに欠かせない、ミラー付きの便利なコーム。

ポーチに忍ばせておけば、いつでもさっと整えられる便利グッズ。

アイシャドウ

価格：2,600円

目元を華やかに彩るアイシャドウパレット。

ミニーマウスがデザインされたパッケージは、使うたびに心ときめくかわいさ。

リップエッセンス

価格：1,500円

香り：スウィートチェリーの香り

乾燥しがちな唇に潤いを届けるリップエッセンス。

ふんわりと香るスウィートチェリーの香りで、リラックスタイムにもおすすめ。

リップケースミラー付

価格：2,500円

ミラーが付いた機能的なリップケース。

お気に入りのリップスティックをおしゃれに持ち歩ける専用ケース。

ヘアクリップセット

価格：1,400円

ヘアアレンジのポイントになるヘアクリップのセット。

前髪やサイドの髪を留めるだけで、簡単にヘアアレンジが決まるアイテム。

ルームウェア

価格：6,200円

サイズ：M、L

お家時間もかわいく過ごせるルームウェアセット。

大人かわいいデザインで、至福のリラックスタイムを。

ドリンクボトル

価格：2,000円

オフィスや学校での水分補給にぴったりなドリンクボトル。

クリアなボディに描かれたアートが、ドリンクを入れることでより引き立つデザイン。

ランチバッグ

価格：3,100円

お弁当の持ち運びに適したランチバッグ。

しっかりとした作りで、毎日のランチタイムを楽しくサポート。

ランチボックス

価格：2,000円

使いやすいサイズのランチボックス。

ランチバッグと合わせて、トータルコーディネートを楽しむのもおすすめ。

ランチ用カトラリー

価格：1,400円

ランチタイムに欠かせないカトラリーセット。

ケース付きで衛生的に持ち運べるのが嬉しいポイント。

ボールペンセット

価格：2,000円

書き心地の良いボールペンのセット。

学校やオフィスでの使用はもちろん、シェアもしやすい複数本セット。

メモセット

価格：800円

ちょっとしたメッセージや記録に使えるメモのセット。

デスクの上に置いておくだけで、空間が華やぐステーショナリー。

ケーキにさくらんぼを飾るミニーマウスがデザインされた、大人かわいいグッズが勢揃い。

アパレルからコスメ、ステーショナリーまで、日常を彩る幅広いラインナップに注目です。

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」グッズの紹介でした。

