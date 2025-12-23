“ダイナミック”な「クリスマスツリーグラタン」が話題 ブロッコリーで作る大胆料理、水溜りボンド・トミーも絶賛
クリスマスならではの料理がしたい人に朗報となる「クリスマスツリーグラタン」の作り方がXに投稿され、表示回数144万件超え、5万3000「いいね！」が付く大反響となっている（23日午前11時時点）。
【写真】クリスマスにぴったり ブロッコリーで作る“ダイナミック”な「クリスマスツリーグラタン」
投稿したのは、北海道・十勝で暮らしている「でら（十勝で子育てどうでしょう）」さん（@aerolitkurofune）。「昨年の妻のクリスマス料理で鬼バズしたクリスマスツリーグラタン。まだ今年のクリスマス料理決まってない方、ご参考にどうぞ」とつづり、写真を公開した。
ブロッコリーの房を用いて、ツリーの葉を再現。星型や小さな四角にカットされたニンジンがツリーのオーナメントのようになっており、華やかさがプラスされている。
でらさんは、2024年12月24日に「クリスマスプレゼントに、頑張ってツリーグラタンを作った妻にいいねください!! 完成度たけーなオイ!!」と投稿した際にも、Xで話題となっていた。
当時、投稿を見た人気YouTuber・水溜りボンドのトミーが自らYouTubeのショート動画に調理の様子と食べた様子をアップ。「僕なりのアレンジとして最後、チーズを乗せた後にパン粉をかける。そうすることで、表面が揚げ物になります。これおいしいのよ。最高のクリスマス」と喜んでいた。
今回、でらさんの投稿を見たユーザーからは「凄いセンス」「見た目がとても良さそうですね、私も試してみようと思います！」「クリスマスツリーにするっていう発想が天才的すぎる」などと、1年たったいまも称賛の声が集まっていた。
