「アメリカ人とイギリス人は水と油」静かな田舎町に響く大声、観光地で起きている深刻な文化摩擦の実態とは

経済情報チャンネルを運営するモハP氏が「【英国】もうひとつの移民問題！こんな問題も起こっている！英国人と米国人！」と題した動画を公開。一般的に想起される移民問題とは異なる、イギリスの田舎町で急増するアメリカ人と地元住民との間で生じている文化的な摩擦について解説した。



動画でモハP氏は、イギリスの移民問題といえば中東やアフリカからの移民が主に議論されるが、今回は「もうひとつの移民問題」として、イギリス中部の美しい田園地帯「コッツウォルズ」に焦点を当てる。この地域は、古い街並みが保存された人気の観光地であり、近年アメリカ人の富裕層やセレブが移り住むケースが増えているという。



しかし、この移住が地元住民との間に軋轢を生んでいるとモハP氏は指摘する。デイリー・メール紙の記事を引用し、昔ながらのレストランやパブがアメリカ人観光客を惹きつけるために「きらびやかになり、値段も釣り上げている」現状を説明。さらに、アメリカ人観光客の振る舞いについて、「案内される前に勝手に席に座る」「絶対に自分たちの非を認めない」といった地元住民の不満の声を紹介した。



この問題の根源は文化的な違いにあるとモハP氏は分析する。オープンでストレートな物言いをするアメリカ人と、遠回しで皮肉まじりなイギリス人の気質は「水と油」であると表現。例として、日本の大阪人と京都人の違いを挙げ、「静かなパブで大声で話すアメリカ人」が地元の人々から疎まれる状況を解説した。同じ英語圏の国同士であっても、コミュニケーションの取り方や価値観の違いが、静かな田舎町で深刻な対立を生んでいる現実を浮き彫りにした。