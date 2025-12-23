Á´¹ñ½é¡¢PFAS¤Î¸ø³²Ä´Ää¼õÍý¡¡¥À¥¤¥¥óÁê¼ê¤Ë800¿ÍÄ¶¡¢Âçºå
¡¡ÂçºåÉÜÀÝÄÅ»Ô¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é°ìÉôÊª¼Á¤ÇÈ¯¤¬¤óÀ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤é¤¬23Æü¡¢Âç¼ê²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³²Ä´Ää¤òÉÜ¸ø³²¿³ºº²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¡£ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¼õÍý¤·¤¿¡£½»Ì±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PFAS±øÀ÷¤ò½ä¤ê´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³²Ä´Ää¿½ÀÁ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ½é¡£
¡¡¥À¥¤¥¥ó¤ÏÀÝÄÅ»Ô¤ÎÍäÀîÀ½ºî½ê¤Ç¡¢PFAS¤Î°ì¼ïPFOA¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½»Ì±ÃÄÂÎ¤ÏÀÝÄÅ»Ô¤ä¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥À¥¤¥¥óPFAS¸ø³²Ä´Ää¤ò¤¹¤¹¤á¤ë²ñ¡×¡£¤¹¤Ç¤Ë800¿ÍÄ¶¤Î¿½ÀÁ¿Í¤«¤é°ÑÇ¤¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¿½ÀÁ¤ò´Þ¤á¤ÆÀé¿Íµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£