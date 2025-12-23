「嫁を返せ！」ヤンキーの家に乗り込む義母の狂気。泥沼化する家庭崩壊の行方がホラーすぎる【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」で、『戦国コミケ』など数々の人気作を発表している漫画家の横山了一さん(@yokoyama_bancho)。そんな横山さんの作品のなかでも、今年第2巻が発行され注目を集めているのが「どちらかの家庭が崩壊する漫画」だ。一見幸せそうなセレブ一家が、内側から崩れ去っていく様子をリアルに描いている。
■狂気の義母と強烈なキャラクターたち
物語が進むにつれ、ユイの友人であるマリンの存在感が圧倒を増していく。このキャラクターについて作者の横山さんに聞くと、「僕の作品によく出てくる、きっぷのよいヤンキー女性キャラの集大成のような感じです。このタイプの子は、だいたい読者人気が高くなりますね」と明かしてくれた。
見どころの一つであるマリンと聡子の対決シーンでは、聡子の常軌を逸したキャラクター描写にこだわったという。「ヤンキー相手にも全く物怖じしない、聡子の狂気じみた一面を見せたいなと思いました。人間、歳を重ねるとこんなにふてぶてしくなるんだなと…」と、制作時の意図を語る。
また、マリンと同様に存在感を放つのがゴンだ。いかつい外見とは裏腹に、どこかかわいげのあるヤンキーキャラとして描かれている。横山さんは「見た目はいかついけどかわいいところがある…というキャラも僕の作品によく出てくるので、それに近いイメージで描きました」としつつ、「序盤はあまりにクズ夫に描きすぎたな…とちょっと反省しています(笑)」と、キャラクターへの複雑な思いを覗かせた。
■加速する修羅場の行方
聡子の狂気はとどまることを知らず、物語はますます目が離せない展開へと突き進む。崩壊の危機に瀕した薬師寺家は、再び一つに戻ることができるのか。それとも、タイトル通り完全に壊れてしまうのか。その衝撃的な行方を、ぜひ自身の目で確かめてほしい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
