二刀流の世界を纏う。大谷翔平の情熱を感じるシグネチャーコレクション【ニューバランス】のトレーナーがAmazonに登場中‼
投打の躍動をグラフィックに。大谷選手のプレイをそのままデザインに【ニューバランス】のトレーナーがAmazonに登場!
ニューバランスのトレーナーは、MLBで活躍する大谷選手の二刀流の世界をグラフィックで表現した特別なアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
投打にわたる躍動感あふれるプレイをそのままに、グラウンドでの情熱を体感できるデザインとなっている。
大谷選手の挑戦と輝きを象徴するコレクションは、ファンにとって特別な存在となり、日常にスポーツの熱気を取り入れることができる。
MLBの熱気を日常に取り入れ、大谷翔平が描く二刀流の世界を一緒に見てみよう。
