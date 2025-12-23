STVニュース北海道

１２月２４日はクリスマスイブです。

札幌市内の菓子店ではクリスマスムードが漂う中、物価高騰が続いているため、味を守りながら工夫をこらしたケーキを提供しています。

可愛らしいクリスマスのデコレーションで彩られたケーキ。

クリスマスイブに楽しむ方も多いのではないでしょうか。

（長岡記者）「ショーケースの中はクリスマス一色です。２５日までクリスマス用のケーキが並ぶということです」

札幌市東区の菓子店では、クリスマスを前に続々とお客さんがケーキを買い求めていました。

（買いに来た人）「毎年買っています。１年に１回だから、その時だけでも」

こちらの店で１番人気なのは「いちごのクリスマスデコレーション」です。

（長岡記者）「イチゴの酸味と特製クリームの甘さが非常にマッチしていて美味しいです」

一方、物価高騰の波が収まらず、消費者も手を出しにくくなっている中、少しでも多くの人にクリスマスケーキを楽しんでもらおうと、こんなケーキも販売しています。

（長岡記者）「中に入っているのはベリージュレですが、イチゴのようなツブツブ感を感じます」

こちらのケーキはイチゴの代わりに、甘酸っぱいベリージュレをサンドしています。

（もりもと北１５条店　佐野美羽さん）「ニーズに合わせてこちらの２種類をご用意させていただきました」

デコレーションケーキと比べて６５０円価格を抑えています。

材料費が値上がりしている中、細かい工夫で価格を抑えています。

一方、札幌市北区にあるケーキ店では…

こちらの店舗で需要が高まっているのは、カットケーキです。

ホールケーキよりもいろいろな種類を少しずつ楽しめるのが魅力です。

しかし、物価高の影響により、店は価格を上げざるを得なかったといいます。

（パティスリー・リーモ　石森巧朗さん）「ケーキのクオリティはできるだけ落としたくないので、そのままのクオリティで少し値上げさせていただいております」

２０２５年はタマゴや乳製品が高騰した影響で、２０２４年より１割ほど値上げしました。

それでも、ケーキを少しでも味わってもらおうと、店はある工夫をしています。

様々な種類のイチゴを市場で安く購入し、自分たちで仕分けをして、形の良いものはデコレーションに、そうでないものはケーキの中にサンドしています。

イチゴをふんだんに使ったこちらのケーキは…

（石田記者）「クリームの甘さとイチゴの酸味が合っていて、とっても美味しいです」

アーモンド生地にカスタードクリームとバターを合わせ、たくさんのイチゴがサンドされています。

（パティスリー・リーモ　石森巧朗さん）「クリスマス限定のケーキがありますので、ぜひ食べていただいて、楽しいクリスマスをお過ごしいただければと思います」

物価高騰が続くなか迎えるクリスマス。

店はさまざまな工夫を凝らして提供しています。