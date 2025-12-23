グンゼは、レディースブランド「unTuche（アントゥシェ）」から、ノンワイヤーブラジャーを12月23日から発売する。プリントシール機シェアNo.1メーカー（（2024年3月末フリュー調べ））フリュー協力のもと、ティーンの女の子たちへのグループインタビューを実施し、着心地はもちろん、デザイン面でも彼女たちの「今、本当に欲しい」を詰め込んだ商品開発を行った。第2弾となる今回は、高校生・大学生のリアルな声をもとに2種類のノンワイヤーブラジャー＆ショーツのセットを展開する。

リアルな声に応える「unTuche」は、ティーン女子へのグループインタビューをもとに、本人たちの「欲しい」を叶えるとともに、母親からも安心して勧められる商品を展開するブランド。第1弾では、70％以上が母親に相談しながら購入しているほど、下着選びは難しいと感じている中高生の女の子たちへグループインタビュー。（1）肩紐がずれ落ちると気持ち悪い（2）色んな場面で着る下着選びに悩みたくない（3）締め付けで苦しいなんてイヤ（4）下着の透けを心配したくない−−という悩みに応え、母娘で納得できる商品を展開している。



「ノンワイヤーブラジャー＆ハーフショーツ」

複数回のグループインタビューを通してわかった、高校生・大学生の重視ポイントは、大きく2点。（1）自分のバストにしっかり合う「フィット感」は欲しいものの「締め付け」はイヤ（2）デザイン面でもオンとオフ、シーンで使い分けたい−−。



「ノンワイヤーブラジャー＆ハーフショーツ（レースタイプ）」

彼女たちは、自分のバストに合った「フィット感」という着心地へのこだわりが強く、ブラジャーサイズで細かく選びたいということがわかった。また、「下着」の役割はオンとオフで異なり、平日は機能性を重視しつつ、休日はファッションの一部として違うデザインにしたいという声に応えた。

［小売価格］

ノンワイヤーブラジャー＆ハーフショーツ：3300円

ノンワイヤーブラジャー＆ハーフショーツ（レースタイプ）：3300円

（すべて税込）

［発売日］12月23日（火）

