韓国ドラマ『愛する盗賊様よ』、U-NEXTで日韓同時配信決定 ナム・ジヒョン×ムン・サンミンの壮大なファンタジーロマンス時代劇
俳優のナム・ジヒョンとムン・サンミンが主演を務める韓国ドラマ『愛する盗賊様よ』が、2026年1月3日よりU-NEXTで日本初・本国同時に独占配信されることが決定した。
【写真】『グッド・パートナー』では新人弁護士を演じるナム・ジヒョン
同作は、稀代の女盗賊と彼女を追う若き君主の魂が入れ替わったことで、手を取り合い民を救うべく奔走する姿を描いた壮大なファンタジーロマンス時代劇。
『グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜』『100日の郎君様』のナム・ジヒョンが演じるのは、貧しい家庭に生まれ、金持ちから金品を盗み病人や貧しい民に分け与える盗賊ホン・ウンジョ。
そんな彼女を追う、自由気ままに生きる若き君主イ・ヨルを、『ウエディング・インポッシブル』『深夜2時のシンデレラ』のムン・サンミンが演じる。
魂が入れ替わったウンジョとヨル。追う者と追われる者として対立していた2人が、互いの世界を知ることで絆を深めていく。惹かれあう2人に待ち受ける、予測不能な運命の物語が見どころとなっている。
■スタッフ
演出：ハム・ヨンゴル
脚本：イ・ソン
■キャスト
ナム・ジヒョン、ムン・サンミン ほか
【写真】『グッド・パートナー』では新人弁護士を演じるナム・ジヒョン
同作は、稀代の女盗賊と彼女を追う若き君主の魂が入れ替わったことで、手を取り合い民を救うべく奔走する姿を描いた壮大なファンタジーロマンス時代劇。
『グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜』『100日の郎君様』のナム・ジヒョンが演じるのは、貧しい家庭に生まれ、金持ちから金品を盗み病人や貧しい民に分け与える盗賊ホン・ウンジョ。
魂が入れ替わったウンジョとヨル。追う者と追われる者として対立していた2人が、互いの世界を知ることで絆を深めていく。惹かれあう2人に待ち受ける、予測不能な運命の物語が見どころとなっている。
■スタッフ
演出：ハム・ヨンゴル
脚本：イ・ソン
■キャスト
ナム・ジヒョン、ムン・サンミン ほか