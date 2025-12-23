NHKは23日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）にシンガー・ソングライターの米津玄師（34）が出場すると発表した。米津は18年、24年に続き3回目の出場で、今年は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌として大ヒットした「IRIS OUT」を初披露する。複数のアニメ映画が社会現象となった今年は、「紅白」でも多くのアニメソングが披露されることになる。

米津はNHKを通じ「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います」とコメントした。

今月19日には曲目が発表された。今年は人気アニメを彩った楽曲が多く、初出場のアイナ・ジ・エンドはアニメ「ダンダダン」の2期オープニング「革命道中」を披露。LiSAは大ヒットの劇場版「鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来」主題歌「残酷な夜に輝け」を歌う。新浜レオンも「名探偵コナン」から「Fun! Fun! Fun!」を披露する。

ともにメドレーを披露するサカナクションはアニメ「チ。」から「怪獣」、久保田利伸はアニメ「Let's Play クエストだらけのマイライフ」から「1, 2, Play」をパフォーマンスする。