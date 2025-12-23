¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬´ü¸ÂÁ°Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·èÄê¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡õº£°æÃ£Ìé¡õüâ¶¶¸÷À®¤ÏÍè·î½é½Ü¤¬´üÆü
¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë(Ìó53²¯±ß)¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤Ï11·î8Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢MLBÁ´µåÃÄ¤È45Æü´Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¤¬¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·³ÆµåÃÄ¤È¸ò¾ÄÃæ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤âÍèÇ¯¤Þ¤Ç¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£°æÅê¼ê¤Ï26Ç¯1·î3Æü¸áÁ°7»þ¤Þ¤Ç¡£²¬ËÜÁª¼ê¤È郄¶¶Åê¼ê¤Ï26Ç¯1·î5Æü¸áÁ°7»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£