¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤Î¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤Ï¶ÛµÞÅÙ¤ä½ÅÍ×ÅÙ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬»Å»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Î²¹Â¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤Ê»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÉÔÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÃÊ¼è¤ê¤òÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤ä¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¶ÛµÞÅÙ¤È½ÅÍ×ÅÙ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼¡¦¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬»Å»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¶ÛµÞÅÙ¤ä½ÅÍ×ÅÙ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò²õ¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë8¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿Í¥Àè½ç°Ì¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÀè¤Ë¤ä¤ë¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê½çÈÖ¤Ç¤ä¤ë¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ËÆþÇ°¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Ç¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦
¡ÖÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¡×¤«¤éÀè¤Ë¤ä¤ë
¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÉ¬¤ºÇ¼´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÇ¼´ü¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤à»Å»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¼´ü¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤ï¤Ì¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÔÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤ºî¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½éÆ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤È»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òÀè¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç½Î¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¼õ¸³À¸¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤«¤éÀè¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²ÊÌÜ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡½¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¬¥¹¥¤¥¹¥¤¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¶ì¼ê²ÊÌÜ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²á¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ã£À®´¶¤ä½¼¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡¢»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤¿¤éÉÔÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¡Ö¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¡×¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Ç¼´ü¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¼´ü¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤ò¸å¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ËÇ¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤ÏÊª¤´¤È¤ò°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Í¤¨¤¬¤Á
ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò»öÁ°¤Ë¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë
»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ»ö¤¬ÉÕ¤Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯¤³¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÎÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²ò·èºö¡Ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ë»Å»ö¤ÎÃÙ¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤òÆü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢Êª¤´¤È¤ò°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ïµ¤¼Á¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥à¥À¤ÊÉÔ°Â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤àÊýË¡
¿È¶á¤ÊÎã¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¤¬¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¤â¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥à¥À¤ÊÉÔ°Â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤ËÁ±¸åºö¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´ºàÎÁ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤Î·Ù²ü¥â¡¼¥É¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä»×¹ÍÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Ìµµ¤ÎÏ¡¢ÈèÏ«´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè²ó¤ê¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¥é¥¯¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨ÄÌ¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥à¥À¤ÊÉÔ°Â¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ë
ºÇ½é¤Ë¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯
ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò»öÁ°¤Ë¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢»Å»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢±ß³ê¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë
ºÇ°¤Î¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë
»öÁ°¤Ë¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²á¾ê¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢ºÙ¤«¤¯¸¡Æ¤
¿Í´Ö¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÉÔÂ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¼ã¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ½Â¬¤â¾ðÊóÉÔÂ¤äÃÎ¼±ÉÔÂ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢Ï·¸å¤Î¶ñÂÎÅª¥×¥é¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢¾ðÊó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½¸¤á¤Æ¡¢È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òºÙ¤«¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Í¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤ò»öÁ°¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¤ò¤»¤º¤Ë¥é¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹¬ÎðÅÞÅÞ¼ó¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë