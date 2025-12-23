反対署名14万件でも気にせず…紅白出場が決まった“きのこ雲ライト”投稿のaespa・ニンニン、妖艶ポーズ【PHOTO】

年末のNHK紅白歌合戦への出場が決まり、日本で議論が広がるなか、ガールズグループaespa（エスパ）のニンニンが妖艶な姿でファンを魅了した。

【写真】ほぼ下着…ニンニン、胸元ぱっくり

12月23日、ニンニンは自身のインスタグラムに特別なコメントをつけないまま、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でニンニンは、スタジオの撮影現場と思われる場所にいる。床に座った彼女は、長い黒髪を自然に下ろし、シックな雰囲気を漂わせている。

何よりも、ショート丈のボトムスにファーブーツを合わせて脚のラインを強調しており、妖艶な魅力をまとった。ピントの合っていない写真や、モニターを撮影したと思われる写真が多く、見る者をやきもきさせた。

写真を見たファンからは「美しい女王」「何の撮影なのか気になる！」「大好きだよ」「アンチの声は聴かないで」といった反応が寄せられた。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、オンライン署名プラットフォーム「Change.org」に投稿された「aespaの紅白出場停止を求めます」というタイトルの署名には、12月23日15時現在、14万件を超える賛同が集まっている。

これは、ニンニンが2022年にファン向けコミュニケーションプラットフォーム「Bubble」に投稿した“きのこ雲型ライト”に関する投稿が再注目されたことが、大きなきっかけだった。

しかしNHKは12月17日の定例会見で、aespaの出演に変更がないことを改めて明らかにした。

投稿を見る限り、議論のきっかけを作ったといえるニンニン本人にも、大きな動揺は見られない。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。