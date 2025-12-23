TXT・ヒュニンカイ、ついに“個人インスタ開設”！初投稿にファン歓喜「リアル天使」「メロすぎる」【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイが、ついにインスタグラムの個人アカウントを開設し、話題を集めている。

【写真】どっち派？ボムギュ＆ヒュニンカイ、“天使と悪魔”SHOT

ヒュニンカイは12月22日、「天使登場」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、ヒュニンカイがジャスティン・ビーバーの楽曲『Only Thing I Ever Get For Christmas』をカバーした動画のオフショットだ。

白いニットを身にまとい、ソファに座ったり小道具で遊んだりする姿が収められており、その柔らかな雰囲気はまさに“天使”のようなビジュアルで視線を奪う。

一方、グレーのニットを着用した写真では、ベッドに寝そべりながら落ち着いた表情を見せ、大人びたムードで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「インスタ開設うれしすぎる」「かっこいい」「リアル天使」「メロすぎる」といった喜びのコメントが相次いでいる。

（写真＝ヒュニンカイInstagram）

なお、ヒュニンカイが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。12月27・28日にみずほPayPayドーム福岡、2026年1月21・22日に東京ドーム、2月7・8日に京セラドーム大阪で公演を行う予定だ。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。