【おむらいす亭】福袋3種を発売 / 販売価格以上の食事券+米、卵、トートバッグなど【福袋2026】

福岡発祥のオムライス・チェーン「おむらいす亭」は、2026年1月1日から1月4日までの期間、「2026 おむらいす亭 福袋」を各日先着順･数量限定で販売する。12月25日までは事前予約も受け付けている。

営業形態によって3種類の福袋が販売され、フードコート店舗では2,500円の福袋、レストラン店舗では3,000円の福袋、炭焼レストラン店舗では4,000円の福袋が販売される。

3種とも、販売価格以上の食事クーポン券、卵6個パック、魚沼産コシヒカリ300g(約2合)、バッグなどがラインアップされる。また、福袋購入者には、グルメギフトやソフトドリンク無料券などが当たる「福くじ」も付属する(ハズレなし)。

〈2026おむらいす亭 福袋(フードコートver.)〉

価格:2,500円(税込)

【ラインアップ】

◆ 3,000円分のクーポン(500円分×6枚)

第1弾 1,500円分クーポン

使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)

第2弾 1,500円分クーポン

使用期間:2026年3/1(日)〜4/30(木)

※1会計での利用枚数制限はなし

※福袋販売全店舗で使用可能。

食事クーポン券

◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個

おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。

※商品姿はパック

※一部店舗では品種が異なる

こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック

◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

◆トートバッグ(ポーチ付き)

トートバッグ(ポーチ付き)

【フードコート店舗】

・フジグラン神辺店・ゆめタウン広島店・ゆめタウンみゆき店・おのだサンパーク店・ゆめタウン山口店・シーモール下関店・島根ラピタ本店・イオンモール高松店・イオンモール今治新都市店・イオンモール大牟田店・ゆめタウン筑紫野店・イオンスタイル笹丘店・ゆめタウン行橋店・ゆめタウン佐賀店・ゆめタウンはません店・ゆめタウン光の森店・ゆめタウン別府店・イオンモール鹿児島店・イオンモール沖縄ライカム店・沖縄イオン南風原店

※ゆめタウン東広島店・イオン防府店・りんくうプレミアム・アウトレット店では販売しない

〈2026おむらいす亭 福袋(レストランver.)〉

価格:3,000円(税込)

【ラインアップ】

◆4,000円分のクーポン(500円分×8枚)

第1弾 2,000円分クーポン

使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)

第2弾 2,000円分クーポン

使用期間:2026年3/1(日)〜 4/30(木)

※1会計での利用枚数制限はなし

※福袋販売全店舗で使用可能。

食事クーポン券

◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個

おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。

※商品姿はパック

※一部店舗では品種が異なる

こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック

◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

◆おむらいす亭ロゴ入りマグカップ

大きめ仕様のロゴ入りマグカップ。

おむらいす亭ロゴ入りマグカップ

◆トートバッグ(ポーチ付き)

トートバッグ(ポーチ付き)

【レストラン店舗】

・ゆめタウン博多店・ゆめタウン大牟田店・イオン大野城店・北九州イオンモール八幡東店

※ゆめタウン下松店・フレスポ鳥栖店では販売しない

〈2026おむらいす亭 福袋(炭焼レストランver.)〉

価格:4,000円(税込)

【ラインアップ】

◆5,000円分のクーポン(500円分×10枚)

第1弾 2,500円分クーポン

使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)

第2弾 2,500円分クーポン

使用期間:2026年3/1(日)〜 4/30(木)

※1会計での利用枚数制限はなし

※福袋販売全店舗で使用可能

食事クーポン券

◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個

おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。

※商品姿はパック

※一部店舗では品種が異なる

こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック

◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)

◆おむらいす亭ロゴ入りマグカップ

大きめ仕様のロゴ入りマグカップ。

おむらいす亭ロゴ入りマグカップ

◆トートバッグ(ポーチ付き)

トートバッグ(ポーチ付き)

【炭焼レストラン店舗】

･イオンモール神戸北店･イオン明石店･イオンモール倉敷店･イオン新居浜店･イオンモール福岡伊都店･イオンモール熊本店

※イオンモール徳島店では販売しない

〈販売概要〉

●販売期間:2026年1月1日〜1月4日

●12月25日まで事前予約受付

●各日先着順/数量限定･なくなり次第終了

●店頭販売のみ

●一人複数購入可能

●福袋にはグルメギフトやソフトドリンク無料券が当たる福くじ(ハズレなし)も付いてくる。

2026おむらいす亭 福袋

■おむらいす亭 公式サイト