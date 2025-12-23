【おむらいす亭】福袋3種を発売 / 販売価格以上の食事券+米、卵、トートバッグなど【福袋2026】
福岡発祥のオムライス・チェーン「おむらいす亭」は、2026年1月1日から1月4日までの期間、「2026 おむらいす亭 福袋」を各日先着順･数量限定で販売する。12月25日までは事前予約も受け付けている。
営業形態によって3種類の福袋が販売され、フードコート店舗では2,500円の福袋、レストラン店舗では3,000円の福袋、炭焼レストラン店舗では4,000円の福袋が販売される。
3種とも、販売価格以上の食事クーポン券、卵6個パック、魚沼産コシヒカリ300g(約2合)、バッグなどがラインアップされる。また、福袋購入者には、グルメギフトやソフトドリンク無料券などが当たる「福くじ」も付属する(ハズレなし)。〈2026おむらいす亭 福袋(フードコートver.)〉
価格:2,500円(税込)
【ラインアップ】
◆ 3,000円分のクーポン(500円分×6枚)
第1弾 1,500円分クーポン
使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)
第2弾 1,500円分クーポン
使用期間:2026年3/1(日)〜4/30(木)
※1会計での利用枚数制限はなし
※福袋販売全店舗で使用可能。
食事クーポン券
◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個
おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。
※商品姿はパック
※一部店舗では品種が異なる
こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック
◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
◆トートバッグ(ポーチ付き)
トートバッグ(ポーチ付き)
【フードコート店舗】
・フジグラン神辺店・ゆめタウン広島店・ゆめタウンみゆき店・おのだサンパーク店・ゆめタウン山口店・シーモール下関店・島根ラピタ本店・イオンモール高松店・イオンモール今治新都市店・イオンモール大牟田店・ゆめタウン筑紫野店・イオンスタイル笹丘店・ゆめタウン行橋店・ゆめタウン佐賀店・ゆめタウンはません店・ゆめタウン光の森店・ゆめタウン別府店・イオンモール鹿児島店・イオンモール沖縄ライカム店・沖縄イオン南風原店
※ゆめタウン東広島店・イオン防府店・りんくうプレミアム・アウトレット店では販売しない
価格:3,000円(税込)
【ラインアップ】
◆4,000円分のクーポン(500円分×8枚)
第1弾 2,000円分クーポン
使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)
第2弾 2,000円分クーポン
使用期間:2026年3/1(日)〜 4/30(木)
※1会計での利用枚数制限はなし
※福袋販売全店舗で使用可能。
食事クーポン券
◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個
おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。
※商品姿はパック
※一部店舗では品種が異なる
こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック
◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
◆おむらいす亭ロゴ入りマグカップ
大きめ仕様のロゴ入りマグカップ。
おむらいす亭ロゴ入りマグカップ
◆トートバッグ(ポーチ付き)
トートバッグ(ポーチ付き)
【レストラン店舗】
・ゆめタウン博多店・ゆめタウン大牟田店・イオン大野城店・北九州イオンモール八幡東店
※ゆめタウン下松店・フレスポ鳥栖店では販売しない
価格:4,000円(税込)
【ラインアップ】
◆5,000円分のクーポン(500円分×10枚)
第1弾 2,500円分クーポン
使用期間:2026年1/1(木･祝)〜2/28(土)
第2弾 2,500円分クーポン
使用期間:2026年3/1(日)〜 4/30(木)
※1会計での利用枚数制限はなし
※福袋販売全店舗で使用可能
食事クーポン券
◆おむらいす亭 こだわり卵「幸卵」6個
おむらいす亭で使用している卵。コクと甘みがあることが特徴。
※商品姿はパック
※一部店舗では品種が異なる
こだわり卵「幸卵」6個 ※商品姿はパック
◆魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
魚沼産コシヒカリ 300g(約2合)
◆おむらいす亭ロゴ入りマグカップ
大きめ仕様のロゴ入りマグカップ。
おむらいす亭ロゴ入りマグカップ
◆トートバッグ(ポーチ付き)
トートバッグ(ポーチ付き)
【炭焼レストラン店舗】
･イオンモール神戸北店･イオン明石店･イオンモール倉敷店･イオン新居浜店･イオンモール福岡伊都店･イオンモール熊本店
※イオンモール徳島店では販売しない
●販売期間:2026年1月1日〜1月4日
●12月25日まで事前予約受付
●各日先着順/数量限定･なくなり次第終了
●店頭販売のみ
●一人複数購入可能
●福袋にはグルメギフトやソフトドリンク無料券が当たる福くじ(ハズレなし)も付いてくる。
2026おむらいす亭 福袋