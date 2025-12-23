２２日、重慶動物園で新居に入ったパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

【新華社重慶12月23日】中国の重慶動物園で22日、ジャイアントパンダ館のエリアの一つ「下館」の改修工事が完了し、パンダの入居が始まった。今回の改修はパンダに快適で健康的な生活空間を提供するほか、見学のしやすさにも配慮している。

２２日、重慶動物園の新居で寝そべるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２２日、重慶動物園のパンダ館「下館」。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２２日、重慶動物園の新居で竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）

２２日、重慶動物園の新居で寝そべるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕）