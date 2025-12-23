「赤ちゃんのASMR」と題した動画がTikTokで108万回再生され、話題になりました。動画に出てくる赤ちゃんは生後3カ月。赤ちゃんならではの、なんとも言えない声や息づかいに、「幸せすぎる…」「癒されます」と反響が寄せられています。



【動画】赤ちゃんのASMR…朝の寝起きの声♡

ASMRとは、「Autonomous Sensory Meridian Response（自律感覚絶頂反応）」の略で、音や映像などの刺激で得られる心地よい感覚を指します。自然音、作業音、生活音などさまざまなASMRがあり、SNSや動画配信サービスを通じて広く親しまれています。



話題になった動画に出てくるのは、生後3カ月のぷぷちゃん。暖かそうなフワフワのスリーパーに手足まですっぽりと包まれ、ぴったりサイズのベビーバスケットで寝ています。



「ふへ〜〜…」と大きなあくびを一つ。「ほぅっ…」と小さく息を吐き、ゆっくりとぷぷちゃんが目覚めました。



何やら画面右上を見つめているぷぷちゃん。実は画面から見えないところに、ぷぷちゃんのパパが話しかけているとのこと。大好きなパパを見つめるぷぷちゃんは、寝起きもご機嫌のようです。



「ん〜ん〜あ〜」と心地よく耳に響くぷぷちゃんの優しい声。近くにいるママとパパも笑っているのか、ぷぷちゃんもとても嬉しそうな笑顔です。



ママとパパに手を伸ばすように、手足をバタバタと動かすぷぷちゃん。ご機嫌なぷぷちゃんの声と仕草にすっかり癒される30秒でした。



動画を撮影したママ（@baby_pp_asmr）に話を聞きました。



ーーぷぷちゃんのASMR動画を撮ろうと思ったきっかけは？



「娘の息遣いやくしゃみなどの音に日々癒されており、記録に残したいと思い、始めてみました」



ーー日々の育児はいかがですか？



「毎日の育児に忙しなく追われる中、気づいたら娘ができることが増えていて、喜ばしくもあり、もう見られない新生児のときの顔など、寂しくもあります。



できる限り記録に残していきたいなと、カメラを向ける日々です。夫婦で娘の笑顔に毎日癒され、溺愛中です。ゆーっくり、しっかり成長してほしいなと願うばかりです！」



動画には200件を超える多くのコメントが寄せられています。



「私が息子を産んだ時は、今みたいに手軽に映像が残せる時代じゃなかったから、すごくうらやましい！」

「ありがてぇ、この音はありがてぇ」

「画面からミルクの匂いがする♡」

「この動画、子どもへ残せる最高のプレゼントになるのでは！？」

「こんな幸せなASMR…ありがとうございます♡」



TikTok（@baby_pp_asmr）、Instagram（@baby_pp_asmr）では、スクスク育つぷぷちゃんの愛らしい映像を見ながら、癒しの音を聴くことができます。気になる撮影アイテムは、Instagramのハイライトで紹介されています。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）