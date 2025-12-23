MANONとKANOのユニット balaが、5thデジタルシングル「Chululira」を12月26日に配信リリースする。

balaは、日本のストリートカルチャーやポップ、クラブカルチャーなどの複合的カルチャーを、独自の世界観でグローバルの音楽シーンと共鳴した新世代のJPOPを発信するユニット。東京を拠点に活動し、日本のクリエイティブな“ギャル”をエンパワーしている。

新曲のリリースは、2024年4月のEP以来約1年半ぶり。同楽曲を手がけたのは、2023年にリリースした1stシングル「Barla」以来、2度目のタッグとなる大沢伸一だ。疾走感のあるビートの中にアーバンなムードが漂うサウンドに、タイトルにもなっている“Chululira”というワードをリフレインで落とし込んだ、軽やかで中毒性のあるbalaの新たなアンセムとなっている。

また、リリース当日の12月26日には、MANON主催のパーティ『PINK NOISE』が新宿 ZEROTOKYOにて特別回『PINK NOISE DX』として開催。ヘッドライナーには、大沢伸一をはじめ、MANONと親交が深いecec、N²、STARKIDSなどがラインナップ。同イベントは音楽、ファッション、アートが交錯する空間になるという。

（文＝リアルサウンド編集部）