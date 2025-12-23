Æ©¤±¤ë¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¤¢¤Ò゙¤ëÍ¥(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yuabiru74¤è¤ê)

¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡Ä·ëº§¼°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥(39)¤¬¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¡ÄÈþÃËÈþ½÷¤Î¤´É×ÉØ¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼°¡¡¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±Äº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡¶»¸µ¤ò¹õ¤ÎÆ©¤±¤ëÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¸«¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖËÜÅöÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö°­¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Î¥Ð¥ì¤ë¡ª¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£