最長記録328ヤードのドラコン女子プロが超豪華クルーズ船で台湾往復「異世界にいたみたい」と大興奮！
ドラコンプロの鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「早めの冬休み」として超豪華クルーズ船で船旅を楽しんだ事を投稿した。旅行中に撮影した「写真がありすぎて載せきれないから」とのことで、今回はその第1弾とのことだ。
投稿ではたくさんの写真や動画を公開。鈴木は白のノースリーブワンピースや、鮮やかなオレンジ色のワンピースでお洒落を楽しみながら、時にはサンタクロースの帽子を被ったり、甲板で元気にポーズをとったりしていた。また巨大なクルーズ船の全景や、船内で行われたダンサーたちによるショー、客も参加した楽しいパーティの様子、そして豪華な食事などを紹介すると、船内で過ごした時間を「異世界にいたみたいにたのしかったぁー！！！！」「船内はキラキラしてて、外国人の方々たくさんでノリノリ」と振り返っていた。今回は那覇を出発すると、石垣島、台湾、宮古島を経由して那覇に帰るコース。波が高くて石垣島には上陸できなかったそうだが、「大きいとはいえ、船内もゆれたなぁ〜」と、これもまた貴重な経験か。「台湾も何度か行ったことがあるけど、知らなかったお店とか新たな発見あった！！」「宮古島の海が綺麗すぎ 少しだけ入水しましたー！！！ まだまだ、海入れたよー」と記すと、台湾の人気スポット「九?」や宮古島のビーチで撮影した写真も公開した。「クルーズ船は、毎日毎時間楽しませて下さるから、飽きることがなく、毎日エンジョイしてた」「体力つかったけど、かなりパワーもらってきたので、明日からまた頑張れる」「クルージングの非日常感が、最高でした」と最高の冬休みだったことを喜んでいた。
