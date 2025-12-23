11·î¤Î²¤½£¿·¼ÖÂæ¿ô2.1¡óÁý¡¡Ãæ¹ñEVÂç¼ê¤ÎBYD¤¬¹¥Ä´°Ý»ý
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤¬23ÆüÈ¯É½¤·¤¿11·î¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë³Æ¹ñ¤Î¾èÍÑ¼Ö¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.1¡óÁý¤Î88Ëü7491Âæ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤ÎÈÎÇä¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ãæ¹ñEVÂç¼ê¤ÎÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤ÏÌó3.4ÇÜ¤Î1Ëü6158Âæ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤ò´Þ¤á¤Æ9.2¡ó¸º¤Î6Ëü4788Âæ¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï8.8¡ó¸º¤Î1Ëü3008Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥º¥¤Ï20.0¡ó¸º¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤â26.4¡ó¸º¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ï7.2¡óÁý¤Î1Ëü1165Âæ¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤â37.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£