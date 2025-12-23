ぼる塾・田辺智加、メイクで大変身! ビフォーアフターにスタジオ驚愕
12月26日に放送されるTBS系『明石家さんまのご長寿グランプリ2025』(18:00〜21:00)で、老け顔に悩む芸能人の変身企画が行われる。
田村俊人とぼる塾・田辺智加
今年10月に放送された『お笑いの日2025』で世間をザワつかせた「さんま、眉毛フッサフサ事件」。メイクで若く見える重要ポイントは眉毛? 変身メイクのカリスマ・田村俊人が「老け顔に悩む芸能人」をエイジレスメイクで大変身させる。ぼる塾・田辺智加(42)のビフォーアフターにスタジオも驚愕する。
さらに、スタジオゲストの後藤久美子(51)・畑野ひろ子(50)・藤本美貴(40)・倉科カナ(38)など、年齢を重ねても若々しい芸能人たちの「若さの秘訣」を腸活からスキンケアまで科学的に徹底調査。「ご長寿菌」「美肌菌」の正体とは?
スタジオゲストとして後藤久美子、倉科カナ、畑野ひろ子らが出演。そして、恒例のレジェンドご長寿たちの爆笑クイズ＆ビデオレターも続々登場する。
(C)TBS
田村俊人とぼる塾・田辺智加
今年10月に放送された『お笑いの日2025』で世間をザワつかせた「さんま、眉毛フッサフサ事件」。メイクで若く見える重要ポイントは眉毛? 変身メイクのカリスマ・田村俊人が「老け顔に悩む芸能人」をエイジレスメイクで大変身させる。ぼる塾・田辺智加(42)のビフォーアフターにスタジオも驚愕する。
スタジオゲストとして後藤久美子、倉科カナ、畑野ひろ子らが出演。そして、恒例のレジェンドご長寿たちの爆笑クイズ＆ビデオレターも続々登場する。
(C)TBS