¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡¡£Í¡Ý£±ÅÀ¿ô¤á¤°¤ëÈãÈ½¤Ë¡ÖµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡× ÊÌÈÖÁÈ¤òÎã¤¨¤Ë½Ð¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÎºÎÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡½£±¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿È¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö£Í¡½£±½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«Â¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢£Í¡½£±´ØÏ¢¤Î¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÅÀ¿ô¤È¤«¤ò¤µ¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¡ØÅÀº¹¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¿³ºº°÷¤ÏÅÀ¿ô¤ò¹¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤«¤µ¡Ä¤À¤È¤·¤¿¤éµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎºÎÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð²È¤ÎµÜËÜÐ³Ìç»á¡¢²Î¼ê¤Î¿·ºÊÀ»»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¤é¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¹¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§º×¡Ù¤ÎµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤È¿·ºÊÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê£¹£¹¡ÊÅÀ¡Ë¤«£±£°£°¡ÊÅÀ¡Ë¤·¤«ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡ª£Í¡½£±¤Î¿³ºº¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤â¡ÖµîÇ¯¤«°ìºòÇ¯¸«¤¿¤È¤¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë£¹£¹¤«£±£°£°¤·¤«½Ð¤µ¤Í¤§¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´°÷ËþÅÀ¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÈ¹¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤¿¡£