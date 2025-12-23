さんま、激カワ子犬にメロメロ 「さんま、犬を飼う?」企画に親友・工藤静香も参戦
12月26日に放送されるTBS系『明石家さんまのご長寿グランプリ2025』(18:00〜21:00)で、愛犬家・長嶋一茂プレゼンツ!「さんま、犬を飼う?」企画第2弾が行われる。
左から工藤静香、明石家さんま、長嶋一茂
昨年の放送では、「実はずっと犬を飼いたいと思っている」というさんまのために、愛犬家の長嶋が「ワンちゃんを飼う楽しさ」を猛プレゼン。好評につき、今年はその第2弾を届ける。
今回はさんまと30年来の親友で愛犬家でもある工藤静香も参戦。秋田犬、コーギー、ラブラドゥードルという大人気犬種の子犬たちにさんまもメロメロに。果たして、今年こそさんまは犬を飼うのか?
スタジオゲストとして後藤久美子、倉科カナ、畑野ひろ子らが出演。そして、恒例のレジェンドご長寿たちの爆笑クイズ＆ビデオレターも続々登場する。
(C)TBS
