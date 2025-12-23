来週15日から受付が始まる2026年の年賀状。



SNSの普及などによって、これまで続けてきた年賀状のやりとりを終える「年賀状じまい」が広がっています。



その一方で手書きの年賀状に思いを込める人たちも。



出す・50代女性

「年に1度はご挨拶って感じで一言添えてお出しするようにはしています」

出す・80代男性

「なんていうことはない 。1年間お客さんにありがとうございました。ということで出しますけどね」





出さない・20代男性「出さないですね。面倒だからっていうのがやっぱり1番」遠方の友人に・20代女性「遠方にすんでいるお友達に渡そうと思っています。地元の友達にはLINEとかで済ませちゃうかなと思います」時代とともに移りゆく年賀状の存在。日本郵便によりますと、元日に県内で配達された年賀状の数は、2022年の1646万通に対し今年の元日は888万通。ここ3年でおよそ半分にまで減っています。リポート「年賀状などが並ぶこのコーナー。その一角に、ありました！年賀状じまいコーナーです」「年賀状じまい」。それは、これまで続けてきた年賀状のやりとりを辞退すること。「本年をもちまして年賀状でのご挨拶を控えることといたしました」こちらの店には、専用のコーナーが設けられ、「年賀状じまい」のためのはがきやシールがずらりと並んでいます。初めて店頭に並べたという去年は11月中には品薄状態に…。今年は、取り扱う種類を倍以上に増やしたといいます。ハンズ長野店 藤澤奈央さん「もともと年賀状じまいという言葉自体は3～4年ほど前からあったと思うんですけど、はがき1枚1枚に一言書くのが手間であったり大変なので去年あたりからはがきやシールが出てきたんですけれどもとても可愛いデザインであったりカジュアルな文言のものお選びいただけやすくなったので人気をいただいております」こうした「年賀状じまい」の動きに、郵便局は…？長野中央郵便局 総務部横川麻衣子副部長「承知はしております。いまペーパーレス化が進む昨今でもありますしSNS等の普及等で手紙を書く文化というのが少し広まっていないのかなと思いますけれども中にはお手紙を書く文化を大切にされているお客様も多くいらっしゃると思いますのでその皆様の思いをしっかり継承していきたいと考えています」郵便局では、金額に応じた贈り物ができるシールタイプのギフトを売り出すなど、年賀状に新たな価値を生み出そうとしています。「年賀状じまい」が進む一方で、いままでと変わらず、年に1度の思いを込める人たちも…。「この一年、楽しいことであふれること、心から祈っています」およそ1万3000点の中から今年の年賀状大賞に選ばれたのは県内の女性でした。年賀状の交換による心の交流を広げていこうと、毎年日本郵便が開いている年賀状のコンクール。その「ことば部門」でおよそ1万3000点の中から大賞に選ばれたのが、佐久穂町の新井結加里さん、能登半島地震で被災した友人に贈った年賀状でした。「今年の干支は巳。抜け殻も縁起物になるくらいのめでたいもの、痛みも伴う脱皮を遂げた譲二さんのこの一年、楽しいことであふれること、心から祈っています」「ことばの“宝石”が散りばめられた年賀状」、と高く評価されました。新井さんその友達が家を失ってしまって職も変えたりしてすごい大変な1年だったんですね。なので、くじけそうなこともたくさんあったと思うんですけど1年間なんとか乗り切って新年がはじまってまたさらに大きく羽ばたいていってほしいなという意味を込めて書きました書道の師範として、佐久穂町周辺で書道クラブを開いている新井さん。この日は、佐久市のカフェで筆ペンなどを使った年賀状の書き方を教えていました。手本を見ながら丁寧に筆を進める生徒たち。今年も、年賀状に思いを込めます。生徒 60代男性「感謝の気持ちを綴って出そうと思っています」生徒 40代女性「来年もがんばるぞっていう気持ちが伝わる文字になるといいなと思っています」生徒 60代女性「その1年のその人のかかわりだったりとかしばらくご無沙汰してたりすると最後に会ったときとか楽しく過ごしていたときを頭の中に、ここに思い出したりするので、その人の顔を浮かべながら書けるのでいいんじゃないかな。なんて思いますけどね」新井さんもおよそ100枚の年賀状を、手書きで送ります。新井結加里さん「相手のことを想って心をこめて書くのが私は大事にしているところですね。技術も大事ですけどその根底に1個1個丁寧に書くというのをどんな時も忘れないでねっていうようにしていますね」