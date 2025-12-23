B&W「803 D4」でニューイヤーコンサートをじっくり聴ける予約制試聴イベント
Bowers & Wilkinsは、2026年1月より東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施する。第1回となる1月のイベントは、1月10日実施の「#01: ハイエンド・スピーカー 803 D4 で聴くニューイヤーコンサート」。予約は電話で受け付ける。
ヴァルカナイズ・ロンドン青山
イベントでは、ラウドスピーカーの最上位シリーズである「800 Series Diamond」のフロアスタンディング・スピーカー「803 D4」を、ヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。試聴楽曲は、新年に相応しく「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」から、史上最高の指揮者の一人に数えられるカルロス・クライバーが指揮者を務めた1989年の録音。
803 D4
2月以降は、2月7日に[ #02: 707 Prestige Editionと707 S3で聴くヴィヴァルディ・ヴァイオリン協奏曲「四季」]、3月7日に[ #03:ハイエンド・スピーカー 803 D4で聴くベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ第5番「春」]が予定されている。