Bowers & Wilkinsは、2026年1月より東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施する。第1回となる1月のイベントは、1月10日実施の「#01: ハイエンド・スピーカー 803 D4 で聴くニューイヤーコンサート」。予約は電話で受け付ける。

1月 [ #01: ハイエンド・スピーカー 803 D4 で聴くニューイヤーコンサート ] 日時：2026年1月10日(土) 会場：Bowers & Wilkins AOYAMA(ヴァルカナイズ・ロンドン青山内) 時間： 1・13:00～13:45 2・14:00～14:45 3・15:00～15:45 4・16:00～16:45 定員：各回1組(最大3人) 予約連絡先：TEL 03-5464-5255

ヴァルカナイズ・ロンドン青山

イベントでは、ラウドスピーカーの最上位シリーズである「800 Series Diamond」のフロアスタンディング・スピーカー「803 D4」を、ヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。試聴楽曲は、新年に相応しく「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」から、史上最高の指揮者の一人に数えられるカルロス・クライバーが指揮者を務めた1989年の録音。

803 D4

2月以降は、2月7日に[ #02: 707 Prestige Editionと707 S3で聴くヴィヴァルディ・ヴァイオリン協奏曲「四季」]、3月7日に[ #03:ハイエンド・スピーカー 803 D4で聴くベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ第5番「春」]が予定されている。