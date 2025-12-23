¡Ö¥²¡¼¥È¤ÏÈ´·²¤ËÂ®¤¤¡×¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤¬ÍÇÏµÇ°Á°Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡¡¿Ø±Ä¤â¼«¿®¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼
¡¡£±£²·î£±£´Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿·³«¹¬°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤ÎÃæ»³£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÎÇÏ¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÍÇÏµÇ°Á°Æü¤Ë½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤â¿è¤Ê·×¤é¤¤¤À¤¬¡¢¿·³«Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò¡Ë±ä¤Ð¤½¤¦¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½çÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¡ÖÁÇ·Ú¤¤¤·¡¢¼Ç¸þ¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥²¡¼¥È¤ÏÈ´·²¤ËÂ®¤¤¤Í¡£¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ä£Ê£Ò£Á¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡×¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÁá¸«ÏÂ¿¿»á¡£º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×ÌÜ¹õÏ¡¤é¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£±¡¦£´¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡¡