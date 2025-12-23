西武は2月11日、13日、14日、15日の4日間にゴルフイベント「LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9」を開催する。今年好評だった「打ちっぱなしイベント」。さらに新企画として、2月21日と22日の2日間にスタンドからのアプローチショットでスコアを競う「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」の開催も決まった。

同新企画は、スタンド内の9つのティーイングエリアからグラウンド内のグリーンを狙いスコアを競う競技。球団OBの石毛宏典氏らが両日3人ずつ登場し、21日にはゴルフ好きでベストスコアは「81」という元レスリング女子日本代表の吉田沙保里さんがゲストとして来場する。プロゴルファーやゴルフ好きのアスリートなど2日間で総勢12人のゲストが登場。1回につき17人の参加が可能で、ゲストとともにスコアを競い、後日、球団Webサイトで結果発表を行う。待ち時間にはゲストとの交流ができ、プレミアムラウンジでのブッフェ（軽食）も用意されている。

2月11日、13日、14日、15日に開催の「打ちっぱなしイベント」は外野エリアに設置された9つのターゲットフラッグを狙い、ホームベース付近から1時間ゴルフの打ちっぱなしを体験できる。また、昨年に引きつづき11日、14日、15日に西武OBと触れ合えるファンミーティング「LIONS PREMIUM FAN MEETING」を開催。「アメリカン・エキスプレス プレミアム ラウンジ」で石毛宏典氏や辻発彦氏らが参加し、トークショーや写真撮影会、サイン会などを予定している。

チケットは12月1日からファンクラブ先行、2日から一般販売を公式チケットサイト（https://ticket.seibulions.jp/）で開始している。