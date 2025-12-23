ABEMAで配信されている高校生による恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演した、モデル桜我（おうが）の所属事務所が23日までに公式サイトを更新。未成年喫煙および飲酒に関する投稿がSNS上で拡散されていることを受け、声明を発表した。

公式サイトでは「現在、SNS上にて未成年喫煙・飲酒に関する投稿が出回っておりますが、当該投稿に掲載されている写真に写っている人物は、桜我本人ではございません」と明言。「なお、当該投稿につきましては、すでに削除されております」と報告した。

「応援してくださっている皆さま、ならびに関係各所の皆さまにおかれましては、本件につきまして誤解なきよう、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と求め、「また、桜我本人および関係者に対する誹謗中傷や心ないコメントにつきましては、お控えいただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。

桜我は6月から7月にかけて放送された「今日好き」のハロン編で永瀬碧（あおい）とカップル成立となったが、22日までにそれぞれのSNSで破局したことを報告。同番組の“恋愛見届け人”を務めるお笑いコンビ、NON STYLEの井上裕介（45）は自身のX（旧ツイッター）で「『今日好き』カップルの桜我と碧が破局。『すぱのび』でも、2人で頑張ってくれていただけに、僕も色々と背負わせてしまったかもしれません。本当に申し訳ない！！詳しい破局理由は分からないけど、まだまだ若い2人が、この先の人生を幸せに過ごせるように、少しでも力になれたらと思います」とつづっていた。