○経済統計・イベントなど

００：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※米・７年物国債入札
※クリスマスの前日で米株式・商品・債券市場が短縮取引
※ドイツ，スイス，フィリピン市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：フツパー<478A>，ＰＲＯＮＩ<479A>

出所：MINKABU PRESS