明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※米・７年物国債入札
※クリスマスの前日で米株式・商品・債券市場が短縮取引
※ドイツ，スイス，フィリピン市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：フツパー<478A>，ＰＲＯＮＩ<479A>
出所：MINKABU PRESS
