○経済統計・イベントなど



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・７年物国債入札

※クリスマスの前日で米株式・商品・債券市場が短縮取引

※ドイツ，スイス，フィリピン市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：フツパー<478A>，ＰＲＯＮＩ<479A>



出所：MINKABU PRESS