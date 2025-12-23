2026年1月23日に公開されるクリス・プラット主演映画『MERCY／マーシー AI裁判』の日本版予告と新場面写真が公開された。

本作は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズのプラットが主演を務めるアクションスリラー。プラットがAI裁判にかけられる容疑者・レイヴン刑事役で主演を務め、彼と対峙する“AI裁判官”マドックスを『グレイテスト・ショーマン』や『ミッション：インポッシブル』シリーズのレベッカ・ファーガソンが演じる。監督を務めたのは、『ウォンテッド』『ベン・ハー』のティムール・ベクマンベトフ。プロデューサーには、『オッペンハイマー』のチャールズ・ローヴェンが名を連ねている。

公開された日本版予告編では、妻殺害の容疑で「AI裁判所」に拘束されたレイヴン刑事（クリス・プラット）と、AI裁判官マドックス（レベッカ・ファーガソン）との緊迫感あふれる対峙が映し出される。ナレーションが「すべての罪がAIによって裁かれる近未来」と告げるように、司法をAIが担う世界ではレイヴン刑事が愛する妻の殺害を否認しようとも、スクリーンに映るAI裁判官マドックスは「無実を主張するならば証明して」と微笑むのみで“情状酌量（マーシー）”の余地はなし。無罪証明のために与えられた制限時間は90分。さもなければ“即処刑”。果たしてレイヴン刑事は世界中のあらゆる情報を記録したデータベースが突きつける“証拠”から真犯人を見つけ出し、無実を勝ち取ることができるのか。

あわせて公開された場面写真には、リアルタイムにカウントされていく制限時間のなかで描かれる、現実になりつつある近未来の世界が写し出されている。よれたワイシャツ姿で拘束されるレイヴン刑事と、法の執行人として厳格な権威と公正さを示すAI裁判官マドックスの対照的な表情、ロサンゼルスの街を自在に飛行する空飛ぶバイクや、敏腕刑事として活躍していたレイヴン刑事が職務にあたる姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）